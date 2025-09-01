От днес започва ремонт на десеткилометрова отсечка от пътя III-822 Ихтиман - Самоков. Ще се ремонтира отсечка между Самоков и Ново село, от 2 до 12 км, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Започна ремонт на пътя за самоковските села Горни Окол и Долни Окол
Виж още Започна ремонт на пътя за самоковските села Горни Окол и Долни Окол

При изпълнението на дейностите движението на леките автомобили ще се осъществява поетапно в една лента. Преминаването на тежкотоварни превозни средства над десет тона ще бъде ограничено и ще се пренасочва по обходен маршрут през автомагистрала "Тракия" и пътя II-62 Самоков - Дупница.

Ремонтът на третокласния път предвижда полагане на нова асфалтобетонова настилка, възстановяване на отводняването на пътя и почистване на облицованите окопи. Ще бъдат възстановени банкетите и водостоците. Предвидена е подмяна на бордюрите и ограничителните системи. Дейностите ще се изпълняват от пътноподдържащото дружество на републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област.

Срокът за завършването им по задание е юни 2026 г.

В тази отсечка от вече година са се образували дупки. Миналата седмица кметът на община Самоков Ангел Джоргов каза пред журналисти, че многократно е настоявал за основен ремонт на пътя, който е един от най-натоварените, който преминава през общината. През юни общинските съветници в Самоков подкрепиха изграждането на автомагистрала "Рила" (Гюешево - Кюстендил - Дупница - Самоков - Ихтиман).

