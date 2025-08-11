Картината в страната изглежда критична - има шарка, чума по дребните преживни животни и син език серотип 8, който не е покриван от прилаганата в момента ваксина

Продължават засилените мерки срещу разпространението на шарка по дребните преживни животни в цялата страна. Най-много огнища на заразата, над 100, са концентрирани в Пловдивския регион. Много от заболелите животни вече са умъртвени, но някои стопани са притеснени, че ако загубят стадата си, ще бъдат безвъзвратно унищожени и някои типични местни породи, които все по-малко фермери отглеждат.

Още по темата Масирани проверки срещу нелегалния превоз на животни, регистрирани са 94 огнища на шарка

Застрашени са типично български овце, част от националния ни генофонд. През последните около 40 дни, откакто се развихри шарката на територията на Пловдивска област, 50 процента от стадата, които са отглеждани и развъждани в областта, вече са унищожени— това са около две хиляди глави овце.

"България е на път да загуби част от националния си генофонд, тъй като ядрото на двете породи е съсредоточено в Пловдивска област и докато при породата "Вакла маришка" все пак имаме едно по-широко разпространение в няколко области, стадата на "Бялата маришка овца" са концентрирани главно в Пловдивска област и при това шеметно разпространение на заразата по стадата и според мен неправилната оценка на риска в тази ситуация от страна на Българска агенция по безопасност на храните, България е възможно да загуби част от този генофонд, който е опазен вече в продължение на 35 години. Нашето сдружение полага усилие за тяхното съхранение, усъвършенстване, разпространение и т. н.", каза проф. Дойчо Димов от Сдружение за отглеждане и развъждане на Маришките овце по БНТ.

Ново огнище е регистрирано в Аграрния университет.

"Вчера общинският ветеринарен лекар взе проби в стадото на Аграрния университет, където се отглеждат и двете породи, но вече в това стадо има явни клинични признаци и според мен резултатите от пробите са повече от ясни и предполагам, че днес или утре ще бъде умъртвено, съгласно възприетата процедура за действие в такава обстановка", съобщи още проф. Дойчо Димов.

На територията на Пловдив и на цялата страна са направени около 4000 проверки за нерегламентирана продажба или транспорт на животни от тези засегнати области.

Държавата закъснява и с ваксинацията срещу болестта син език сред животните, смята бившият заместник-директор на БАБХ и ветеринарен лекар д-р Ангел Мавровски. Официално са регистрирани 2 огнища - в Кюстендилско и Габровско, но според Националната овцевъдна и козевъдна асоциация има и друго - в Смолянско.

Животновъдни организации предупреждават, че ако не се вземат бързи мерки, болестта може да засегне стада в 2/3 от страната, предаде БНР.

Картината в страната изглежда критична - има шарка, чума по дребните преживни животни и син език серотип 8, който не е покриван от прилаганата в момента ваксина, обяснява д-р Мавровски.

Мушиците, които пренасят вируса, са вече в страната. Синият език има дълъг инкубационен период, следователно болестта е у нас не от вчера, посочва той.

Ние продължаваме да ваксинираме за серотип 4, макар в Европа да има своевременни данни за новия серотип, който върлува, коментира Ангел Мавровски в предаването "Преди всички".

"Все едно ваксинираме с щам на грип отпреди 4 години", прави аналогия с хуманната медицина специалистът.

Необходимо е опресняване на профилактичната програма, подчертава той.

Според Мавровски страната ни има достатъчно средства, а опазването на продоволствената ни сигурност би следвало да е приоритет.

По думите му, интерес от настоящата ситуация биха имали вносителите на месо.

Ако има "адекватно преброяване", у нас биха били регистрирани 750 000-800 000 хиляди овце при официален брой 2 милиона, алармира още бившият заместник-директор на БАБХ, като се позовава на данни от животновъди.

Проблематично е, че ветеринарните лекари не могат да видят в системата съседната област какво се случва, съобщи той за липсата на достъп до информация.

Малките животновъдни обекти - личните стопанства, продължават да са непокрити и не са никак малък фактор за разпространението на болести. Ветеринарите нямат интерес от тях, защото бумащината е много голяма, подчертава още Ангел Мавровски.

"Като няма икономически интерес, тези животни остават непокрити."

