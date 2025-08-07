В областта се отглеждат между 14 000 и 15 000 овце и около 5000 кози, говедата и биволите са около 11 000

Областната епизоотична комисия в Русе обсъди и реши да въведе допълнителни мерки за недопускане на шарка по овцете и козите и син език по едри и дребни преживни животни в региона.

Ще се извършва засилен контрол над дезинфекцията на леки и товарни автомобили, преминаващи през Дунав мост. Такава дезинфекция се извършва и към момента на граничния пункт, но с днешното решение се обръща специално внимание на контрола.

МВР и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) трябва да бъдат незабавно информирани за нерегламентирано движение на дребни преживни животни и отглеждане на неидентифицирани такива в личните стопанства.

Ще се проведе и мащабна информационна кампания за уведомяване на собствениците на животновъдни обекти за отглеждане на дребни и едри преживни животни за признаците на заболяванията, както и за задължението на собствениците при съмнение за наличие на някое от заболяванията незабавно да уведомят официалните ветеринарни лекари или началника на отдел "Здравеопазване на животните" в ОДБХ.

Същевременно до 22 август във всички 8 общини от региона трябва да се проведат заседания на общинските епизоотични комисии, на които да присъстват кметовете и кметските наместници на населените места.

Заместник областния управител Георги Георгиев, който ръководи заседанието днес, уточни, че мерките са изцяло превантивни, тъй като към момента няма регистрирани случаи на тези заболявания по животните в региона.

Припомнено беше, че в Русенско се отглеждат между 14 000 и 15 000 овце и около 5000 кози. Едрите преживни животни, т.е. говедата и биволите, са около 11 000 в региона.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Юлиян Йорданов отбеляза, че превантивните мерки са важни, за да се спомогне опазването на региона и да не се допусне някое от споменатите заболявания. Според него това може да доведе до сериозна икономическа вреда за целия отрасъл.

По последни данни огнищата на шарка по овцете и козите в цялата страна са 106, като са засегнати общо 11 000 животни от пет области - Пловдив, Хасково, Стара Загора, Бургас и Ямбол. Придвижването с цел търговия на овце и кози е забранено до 30 август в цялата страна. Придвижването на дребни преживни животни с цел клане е допустимо при специфични условия, като се изисква задължително уведомление до директора на съответната ОДБХ и клиничен преглед на животните. Допълнително условие има за движение на т.нар. разполдници - изискват се и кръвни проби. Всички животновъдни обекти на територията на областта са уведомени от страна на ОДБХ. И двете заболявания не са опасни за хората, уточниха от ОДБХ днес.

По данни на изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус" Лили Ганчева през последните седмици в съседна Румъния са констатирани три огнища на африканска чума по свинете и едно на шарка по овце и кози, като и четирите са овладени.

