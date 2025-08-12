Голямо количество райски газ, както и латексови балони, са намерени и иззети в два леки автомобила, паркирани в местността "Аклади" край Черноморец от служители на сектор "Икономическа полиция" при ОДМВР Бургас и Районно управление - Созопол.
Двете коли със софийска регистрация са стопанисвани от 35-годишен мъж, допълват от МВР-Бургас. В единия са открити и иззети 51 кашона, всеки с по шест флакона, съдържащи райски газ с вместимост 670 гр. и 50 флакона с вместимост 2 000 гр. отново с райски газ /диазотен оксид/. В другия са намерени и иззети 12 флакона по 670 гр. и 3 флакона по 2000 гр. с райски газ.
И в двата автомобила са открити множество латексови балони, предназначени за разпространяване на райски газ по Южното Черноморие.
Откритите вещи са иззети и задържани, образувана е преписка по описа на ОДМВР - Бургас с цел установяване произхода на райския газ.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
