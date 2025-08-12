Голямо количество райски газ, както и латексови балони, са намерени и иззети в два леки автомобила, паркирани в местността "Аклади" край Черноморец от служители на сектор "Икономическа полиция" при ОДМВР Бургас и Районно управление - Созопол.

Иззеха райски газ за 8,5 млн. лв. от складове в София, преди да ги пласират по морето и в Европа
Виж още Иззеха райски газ за 8,5 млн. лв. от складове в София, преди да ги пласират по морето и в Европа

Двете коли със софийска регистрация са стопанисвани от 35-годишен мъж, допълват от МВР-Бургас. В единия са открити и иззети 51 кашона, всеки с по шест флакона, съдържащи райски газ с вместимост 670 гр. и 50 флакона с вместимост 2 000 гр. отново с райски газ /диазотен оксид/. В другия са намерени и иззети 12 флакона по 670 гр. и 3 флакона по 2000 гр. с райски газ.

И в двата автомобила са открити множество латексови балони, предназначени за разпространяване на райски газ по Южното Черноморие.

Откритите вещи са иззети и задържани, образувана е преписка по описа на ОДМВР - Бургас с цел установяване произхода на райския газ. 

ИЗБРАНО
Кристиано Роналдо се сгоди за дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес Лайф
Кристиано Роналдо се сгоди за дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес
7455
Джошуа се завръща на ринга в сблъсък на олимпийски шампиони Корнер
Джошуа се завръща на ринга в сблъсък на олимпийски шампиони
2881
Пенсионната система в България на ръба на Еврозоната: Какво да очакваме? Бизнес
Пенсионната система в България на ръба на Еврозоната: Какво да очакваме?
8998
Как би изглеждал Марс под земно-синьо небе? НАСА дава отговора IT
Как би изглеждал Марс под земно-синьо небе? НАСА дава отговора
4499
Деян Енев на 65: Вървя през света, наблюдавам и пиша за това, което ме впечатлява Impressio
Деян Енев на 65: Вървя през света, наблюдавам и пиша за това, което ме впечатлява
875
Сливен: Неочакваната туристическа перла на България (снимки) Trip
Сливен: Неочакваната туристическа перла на България (снимки)
2740
Мезе за ракийка: Пикантна салата от моркови Вкусотии
Мезе за ракийка: Пикантна салата от моркови
5518
Кои зодиакални знаци не могат да поискат помощ и гордо страдат сами? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да поискат помощ и гордо страдат сами?
1009
Как жегите се отразяват на хората и по-рискови ли са за някои работещи като ватманите Времето
Как жегите се отразяват на хората и по-рискови ли са за някои работещи като ватманите
564