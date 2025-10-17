42 Снимка: Булфото

Двама криминално проявени бургазлии са задържани заради множество кражби от вендинг машини. Те са на 23 и 27 години.

Последният им удар е на 8 октомври, когато взломили автомат на ул. "Антим I", като откраднали сумата от 180 лева от монетника му.

Установено е, че двамата в различно съучастие с брата на 23-годишния бургазлия - криминално проявен на 26 години, са извършили множество подобни кражби, взломявайки общо десет вендинг-машини, поставени на различни места в централната част на Бургас. От тях взели близо 1 000 лв.

Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на тримата задържани продължава от служители на Първо Районно управление - Бургас.

Задържаха 19-годишен, откраднал чанта от жена в Морската градина

Полицията залови и 19-годишен бургазлия, откраднал дамска чанта от жена в Морската градина преди ден.

Инцидентът е станал около 17,30 часа на 15 октомври. В опит да спаси собствеността си жената паднала и получила луксация на лакътна става и охлузване на главата. Приета е за лечение в УМБАЛ - Бургас.

В резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан извършителят на кражбата - това е 19-годишен криминално проявен бургазлия. Той е направил пълни самопризнания, посочвайки къде е изхвърлил вещите от дамската чанта. Част от тях са иззети от контейнери около бл. 42 в ж.к. "Изгрев".

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

