Учени откриха нов метод за борба с множествената склероза

Лилия Чалева





Тестостеронът може да е ключът към лечението на множествената склероза.

В рамките на експерименти с мишки учени идентифицираха молекула, чието производство е свързано с мъжкия хормон тестостерон, който изглежда осигурява защита срещу множествена склероза, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



"Когато гризачи от женски пол, които са генномодифицирани, за да бъдат засегнати от множествена склероза при хората, бяха третирани с въпросната молекула със защитни функции, симптомите на заболяването им изчезнаха. Това може да доведе до създаване на нови терапии срещу множествена склероза", заяви експертката по имунология д-р Мелиса Браун от медицинския факултет на Северозападния университет в Чикаго.



Досега не бе ясно как тестостеронът може да осигури защита срещу множествена склероза.



Множествената склероза е автоимунно възпалително заболяване, което атакува централната нервна система, унищожавайки миелина.



Учените установили, че тестостеронът предизвиква реакция в определен вид имунни клетки, като ги кара да произведат молекулата със защитни функции у мишки от мъжки пол. Тя предизвиква поредица химични реакции, които пречат на друг вид имунни клетки да атакуват директно миелина.



"Като се има предвид, че нивата на тестостерона са 7-8 пъти по-ниски у възрастните жени, отколкото у мъжете, подозираме, че нивата му са недостатъчни, за да активират производството на тази молекула у жените. Доказахме обаче, че е възможно да се активира производството й",поясни д-р Браун.



Жените обикновено са засегнати от множествена склероза в по-млада възраст, а мъжете - в напреднала възраст, когато нивата им на тестостерона са по-ниски.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.