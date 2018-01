Печатна грешка в поканите за речта на Тръмп пред Конгреса

Republicans may have to recall all State of the Union tickets because they say "Uniom" not "Union," per two Dem aides. pic.twitter.com/FosSnznIHp — Laura Barrón-López (@lbarronlopez) 29 януари 2018 г.

Just received my ticket for the State of the Union. Looks like @BetsyDeVosEd was in charge of spell checking... #SOTUniom pic.twitter.com/ZgFTGtTkzv — Raul M. Grijalva (@RepRaulGrijalva) 29 януари 2018 г.

Сгрешената покана е за най-важната реч за всеки президент на САЩ – „За състоянието на Съюза“. С нея се прави равносметка за изминалата година и се подсказва какво предстои за следващата.Вместо State of the Union (За състоянието на Съюза) на поканата е написано State of the Uniom.Информация за това, придружена със снимки на сгрешените покани, поместиха в Туитър редица законодатели, съобщава ТАСС.Както се вижда от снимките, в редица покани вместо State of the Union (За състоянието на съюза) е напечатано State of the Uniom."С нетърпение очаквам утрешното послание State of the Uniom", написа сер Марко Рубио, който е републиканец от щата Флорида."Току-що получих своята покана за обръщението "За състоянието на съюза".Изглежда, че за проверката на правописа е отговаряла (министърът на образованието) Бетси Девос", написа конгресменът демократ Рол Грихалва от Аризона.В. "Хил" съобщи, че за отпечатването на поканите е отговаряло специално подразделение на Камарата на представителите на САЩ. Източник на изданието е заявил, че сгрешените покани са в процес на изтегляне и ще бъдат напечатани отново.