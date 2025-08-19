От 2014 г. до август 2025 г. с подкрепата на програмата за отпускане на финансова помощ за двойки с репродуктивни проблеми във Варна са родени 317 бебета, съобщиха от пресцентъра на Общината. Повечето от новородените - 167, са момчета.

По данни на общинската дирекция "Здравеопазване" от началото на тази година с подкрепата на местната инвитро програма са родени 40 бебета, 21 от които са момичета.

От местната администрация припомнят, че Варна е сред първите градове в страната, които започват да заделят средства в бюджета си в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми. Инвитро програмата е посочена като добра практика в категория "Социална отговорност" от Института по публична администрация (ИПА).

През миналата година с подкрепата на общинската инвитро програма са родени 75 бебета. През настоящата година от бюджета за подкрепа на двойките бяха заделени 700 000 лева, като в сравнение с 2024 г. средствата са увеличени с над 60 000 лева.

