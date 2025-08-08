С тържествена церемония във Висшето военноморско училище (ВВМУ) "Н. Й. Вапцаров" във Варна днес бяха посрещнати новите 55 курсанти. От тях 19 са бъдещи военни лекари, а останалите 36 ще се присъединят към редовете на Военноморските сили като различни специалисти след завършване на обучението си.

Началникът на ВВМУ, флотилен адмирал проф. Калин Калинов, приветства курсантите и техните близки. Той отбеляза, че Морската академия е не само най-старото техническо училище в България, но вече с гордост носи и определението "най-високотехнологично". Проф. Калинов подчерта, че по време на обучението си курсантите ще се обучават в съвременни и иновативни сфери като изкуствен интелект и сензорни системи. Той увери родителите, че децата им са в сигурни ръце и ги покани на 13 септември, за да се запознаят с резултатите от военното обучение на младите бъдещи офицери.

С думи към присъстващите се обърна и Милена Куцарова - майка на Валя Ризова, една от бъдещите военни лекари. Тя сподели, че дъщеря ѝ и нейните колеги не просто са избрали професия, а са поели мисия - да служат на Родината. По думите ѝ такова решение изисква характер, убеждение и смелост. 

