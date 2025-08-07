Община Варна изплати дълга си от близо 2,7 милиона лева без риск за бюджета, съобщиха от пресслужбата на кметската администрация в крайморския град.

Върху парите бе наложен запор от частен съдия изпълнител. Сметката бе блокирана след решение на Върховния административен съд, произнесено през юни тази година. До запорирането на парите се стигна след жалба на две фирми за бездействие на главния архитект на Варна.

Средствата са изтеглени служебно от бюджетната сметка на Общината. Няма опасност за финансовата стабилност на града и администрацията изпълнява ангажиментите си, допълниха от кметството.

Няма опасност за финансовата стабилност на Варна, Павел Попов остава и.ф. кмет
Заради запорирането на сметката изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов покани главния архитект Виктор Бузев да подаде оставка. На пресконференция, дадена вчера, Попов не даде конкретен отговор дали Бузев все още е на работа, само посочи, че той вече не е в отпуск, не е и в болнични, добавя БТА.

Изпълняващият длъжността кмет подчерта, че "връзката между професионалната дейност на главния архитект минава през това дали ще има финансова вреда за Община Варна или не".

