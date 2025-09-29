Три питбула разкъсаха куче и нахапаха собственика му във Варна, съобщиха от МВР.
Инцидентът е станал миналата седмица до СУ "Елин Пелин" в морската столица.
Собственикът на питбулите е задържан, а случаят е докладван на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните.
Сезирана от Областната дирекция на МВР е и Община Варна, отбелязаха от полицията в крайморския град.
По случая е образувано досъдебно производство.
В края на юли питбул нахапа трима души и кучето им в несебърското село Кошарица. През май 2024 година пък куче от същата порода нападна и уби 37-годишната си стопанка във Варна. Приятелят й и съседи се опитали да и помогнат, но раните по крайниците й били дълбоки и тя издъхнала от остра кръвозагуба още преди на адреса да пристигне екип на Спешна помощ.
