Три питбула разкъсаха куче и нахапаха собственика му във Варна, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал миналата седмица до СУ "Елин Пелин" в морската столица.

Собственикът на питбулите е задържан, а случаят е докладван на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните.

Питбул нахапа до смърт 37-годишната си стопанка във Варна
Виж още Питбул нахапа до смърт 37-годишната си стопанка във Варна

Сезирана от Областната дирекция на МВР е и Община Варна, отбелязаха от полицията в крайморския град.

По случая е образувано досъдебно производство.

В края на юли питбул нахапа трима души и кучето им в несебърското село Кошарица. През май 2024 година пък куче от същата порода нападна и уби 37-годишната си стопанка във Варна. Приятелят й и съседи се опитали да и помогнат, но раните по крайниците й били дълбоки и тя издъхнала от остра кръвозагуба още преди на адреса да пристигне екип на Спешна помощ. 

ИЗБРАНО
Николаос Цитиридис рухна емоционално в "България търси талант” Лайф
Николаос Цитиридис рухна емоционално в "България търси талант”
35059
Втори в света! България помечта, но Италия взе големия финал с класа и убийствени сервиси Корнер
Втори в света! България помечта, но Италия взе големия финал с класа и убийствени сервиси
29919
САЩ са близо до бюджетна парализа Бизнес
САЩ са близо до бюджетна парализа
6730
В Китай откриха най-високия мост в света IT
В Китай откриха най-високия мост в света
7982
Богаташът песимист, за когото животът е лоша "сделка" Impressio
Богаташът песимист, за когото животът е лоша "сделка"
4717
Вавилон през вековете – от чудо на света до днешната реалност Trip
Вавилон през вековете – от чудо на света до днешната реалност
2121
Кето пица "Маргарита" Вкусотии
Кето пица "Маргарита"
96
Китайски хороскоп за октомври: Какво очаква всяка зодия? Zodiac
Китайски хороскоп за октомври: Какво очаква всяка зодия?
278