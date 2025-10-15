Светослав Жеков е новият председател на Камарата на строителите във Варна след отчетно-изборно събрание, провело се на 14 октомври. Поради приключване на мандата на инж. Пенко Стоянов, който ръководи Камарата от 2019 г., членовете на областното представителство гласуваха за нов председател и представители в управителните и контролни структури на организацията. Областното представителство на Камарата подкрепи кандидатурата на инж. Любомир Качамаков за председател на Управителния съвет на КСБ.

"Сигурност, а не лукс": Нов европейски курс в жилищната политика
Виж още "Сигурност, а не лукс": Нов европейски курс в жилищната политика

Светослав Жеков е дългогодишен член на областното представителство на Камара на строителите във Варна, пише БНР. Възпитаник е на Икономическия университет в града. Над 20 години развива бизнес в сферата на строителството и инвестициите. Компаниите му осъществяват дейност на територията на Варна, София и Банско. Като съществен проблем за града очертава изоставането на инфраструктурата: пътното строителство, транспортната свързаност, ВиК-системата и липсата на електроразпределителни мощности. В дългосрочен план, съвместно с екипа на Областното представителство и Управителния съвет на КСБ - София, ще работи за консолидиране на бранша и привличане на инвестиции в града чрез развитие на индустриални зони, тъй като морската столица изостава икономически в това направление, сравнена с редица по-малки градове. Дигитализацията в сектора, прилагането на нови технологии и отварянето на Камарата към корпоративно социална отговорност с ангажимент към обществото, са сред основните приоритети на новия председател. Фирмата му Изолации ЕООД е носител е на отличие за най-динамично развиваща се строително-инвестиционна компания във Варна.

Светослав Жеков поема управлението на браншовата организация до 2028 година.

ИЗБРАНО
Стройните крака на Ейми Шумър подлудиха феновете й Лайф
Стройните крака на Ейми Шумър подлудиха феновете й
12523
Всичко в Испания се разви очаквано: Тотално надиграване и нов разгром за България Корнер
Всичко в Испания се разви очаквано: Тотално надиграване и нов разгром за България
20466
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници? Бизнес
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници?
13289
А1 подкрепя дигиталната трансформация на общинските администрации IT
А1 подкрепя дигиталната трансформация на общинските администрации
5532
Юлиан Вергов "взриви" Неапол с импровизация от новата пиеса на Яна Борисова - "Наполетано" Impressio
Юлиан Вергов "взриви" Неапол с импровизация от новата пиеса на Яна Борисова - "Наполетано"
2050
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия URBN
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия
736
2500 евро на кв. м., но българите продължават да купуват имоти в Северна Гърция Trip
2500 евро на кв. м., но българите продължават да купуват имоти в Северна Гърция
4475
Бързо телешко с къри и чушки Вкусотии
Бързо телешко с къри и чушки
308
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си Zodiac
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си
509
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване Времето
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване
694