В клуба членуват жени, които имат собствен бизнес, но са и майки

31 Снимка: УМБАЛ "Св. Анна"

Благотворителната инициатива "Бал на изобилието", чиято цел е осигуряване на апаратура за родилното и отделението по неонатология в многопрофилната болница "Св. Анна" във Варна, бе представена на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в крайморския град. Председателят на дамски клуб "Бизнес на високи токчета", част от националната едноименна мрежа за женско предприемачество, Дани Кънева посочи, че идеята е лекарите да бъдат подкрепени в грижата си за родилките и бебетата.

В клуба членуват жени, които имат собствен бизнес, но са и майки, посочи Кънева. Тя уточни, че амбицията е инициативата с благотворителния бал да се превърне в традиция в града. "Искаме да обединим бизнеса в подкрепа на значими социални каузи, защото това са инвестиции в бъдещето", посочи Кънева. Тя допълни, че до сега инициативата в помощ на двете отделения в "Св. Анна" вече е събрала около 28 хиляди лева. Очакванията са сумата да нарасне още след бала, който ще се проведе на 18 октомври. Кънева уточни, че на празника са поканени представители на бизнеса, на гражданския сектор, на други клубове и организации. Разкрита е и банкова сметка, чрез която всеки може да подкрепи инициативата, с каквато прецени сума.

След бала ще бъде обявено официално колко средства са събрани, каза още Кънева. С парите ще бъде купена апаратура, каквато посочат лекарите от болницата.

Мечтата ни е да имаме портативен ехограф с различни трансдюсери, които да позволяват прецизно да се видят евентуални патологии при новородените, допълни началникът на отделението по неонатология в "Св. Анна" д-р Миглена Маринова. Тя подчерта, че екипът ѝ е сравнително млад, но много мотивиран. Маринова припомни, че медицинската апаратура се променя изключително бързо, оборудването в отделението също бързо се амортизира. По думите ѝ от началото на година през отделението вече са преминали около 580 бебета, а между 5 и 10 на сто от новородените попадат в интензивния сектор, защото имат нужда от много обгрижване.

Благотворителността е лична кауза за членовете на клуба, допълни зам.-председателят му Виолета Донкова. Тя посочи, че всяка от дамите е инвестирала време, средства и лични контакти в организирането на бала. Донкова уточни, че инициативата е получила подкрепа от хора, които са повярвали в каузата на членовете на клуба, като сред тях има и футболен клуб.

