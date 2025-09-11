"Сега тя ще живее в жилището си и ще продължи да се бори само с трудните кръстословици, които обожава"

3952 Снимка: Фейсбук профила на Георги Георгиев

90-годишната Янка Ушколова запазва жилището си в столичния кв. "Редута" и ще продължи да живее в него. Днес Върховният касационен съд отмени арбитражното решение, с което тя беше осъдена да заплати 684 540,50лв. на фирмата "Билд комфорт 18" и имотът й беше запориран, съобщи правосъдният министър Георги Георгив в пост във Фейсбук.

"Това скандално решение на изчезналия в нелегалност Софийски търговски арбитражен съд беше повод да направим цялостна реформа на Закона за арбитражите. Думите на Янка Ушколова "нищо няма да им дам, защото не им се дължи" се оказаха напълно верни. В решението си ВКС доказва по безспорен начин, че предварителният договор, на който уж е стъпил арбитражния съд, изобщо не съществува. Няма такъв договор, но имаше такова решение. От днес вече няма и такова решение - решение №2 по арбитражно дело №1 на Софийски търговски арбитражен съд", посочва министърът.

Георгиев цитира решението на ВКС, което сочи, че от доказателствата "не се установява да е налице валидно сключен договор с включена в него арбитражна клауза". Поради това съдът приема, че е налице основание за отмяна на арбитражното решение.

Освен това съдът е установил, че ответната страна не е била надлежно уведомена за назначаването на арбитър и арбитражно производство.

"Предвид непредставянето на разписка за връчване на исковата молба от арбитражния съд, по делото не са налице доказателства той да е бил редовно уведомен за образуваното арбитражно производство". Това от своя страна е второто основание за отмяна на решението", посочва правосъдният министър.

Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване. С него освен това се осъжда фирмата "Билд комфорт 18" да заплати 28 197,93 лв. по сметката на съда.

Делото бе образувано по молба от Янка Ушколова за отмяна на арбитражното решение, с което наследодателят на ищцата - нейният починал син Иван Н., е осъден да заплати на "Билд комфорт 18" ЕООД сумата от 684 540,50 лв., представляваща неустойка по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Въз основа на това решение Софийският градски съд издава изпълнителен лист в полза на "Билд Комфорт 18" ЕООД и е образувано изпълнително дело при частен съдебен изпълнител.

Във връзка с казуса с 90-годишната Янка Ушколова и запорираното ѝ жилище министърът на правосъдието Георги Георгиев обяви "война на имотната мафия" и арбитражните "копърки".

Случаят стана повод министърът да инициира цялостна реформа на Закона за арбитражите, а частният съдебен изпълнител Галин Костов прекрати производството по изпълнителното дело срещу жената.

"На 31 юли тази година подписах указа, с който обнародвахме промените в Закона за арбитражите в присъствието на г-жа Ушколова. Тогава още чакахме решението на ВКС по делото ѝ, но тя беше доволна, че от нейния казус е настъпила промяна, която ще възпира други откровени опити за кражба и измама", коментира Георги Георгиев.

"Аз лично съм изключително щастлив, че Янка Ушколова ще живее в дома си и ще продължи да се бори - сега, само с трудните кръстословици, които обожава", допълва правосъдния министър.

Към поста си Георгиев показва съдебното решение.

