Гръцкият съд отне и родителските права на Дешка Говедарова и предаде детето й на роднините на убития Христодулос Каландзаки

5511 Снимка: Shutterstock/Facebook

Бившият полицай от Казанлък Красимир Карчев и любовницата му Дешка Говедарова-Каландзаки бяха осъдени на доживотен затвор за разстрела на 62-годишния кардиолог Христодулос Каландзаки на гръцкия остров Крит преди 8 години.

Убийството бе извършено на 8 октомври 2017 г. 62-годишният лекар бе разстрелян от казанлъшкия полицай с ловна пушка на връх рождения му ден. Тялото бе намерено до мерцедеса, с който Христодулос Каландзаки е пътувал по дестинацията Сития - Йерапетра на остров Крит. Разследването установи, че убийството е планирано от 38-годишната тогава българска съпруга на гръка - Дешка, като целта е била да се присвои огромното движимо и недвижимо имущество на лекаря и да се предотврати искания от него ДНК-тест. Кардиологът подозирал, че по-младата му жена има извънбрачна връзка и настоявал да бъде направен тест за установяване на бащинството на 4-годишното им дете.

Красимир Карчев, тогава действащ полицай в Казанлък, пък си взел тридневен отпуск, за да осъществени кървавия замисъл. Преди това той пътувал два пъти до Крит в рамките на седмица. Според местните медии, полицаят и любовницата му дори са правили проба по пътя, от където е минавал лекарят.

Карчев бе задържан на база свидетелски показания от анонимен свидетел, който го видял на мястото на убийството. По пушката, която изхвърлил и с която е извършено убийството, бяха намерени негови отпечатъци. Мъжът направи и пълни самопризнания.

Съобщения по мобилните телефони на двамата пък доказаха, че заедно са организирали убийството на д-р Каландзаки. В началото на разследването обвиняемите отричаха, но вината им за умишлено убийство бе доказана.

Гръцкият съд отне и родителските права на Дешка Говедарова и предаде детето на роднините на убития кардиолог.

Адвокати в южната ни съседка коментират, че много рядко съдът дава доживотна присъда на майка с дете.

