Бившият полицай от Казанлък Красимир Карчев и любовницата му Дешка Говедарова-Каландзаки бяха осъдени на доживотен затвор за разстрела на 62-годишния кардиолог Христодулос Каландзаки на гръцкия остров Крит преди 8 години. 

Убийството бе извършено на 8 октомври 2017 г. 62-годишният лекар бе разстрелян от казанлъшкия полицай с ловна пушка на връх рождения му ден. Тялото бе намерено до мерцедеса, с който Христодулос Каландзаки е пътувал по дестинацията Сития - Йерапетра на остров Крит. Разследването установи, че убийството е планирано от 38-годишната тогава българска съпруга на гръка - Дешка, като целта е била да се присвои огромното движимо и недвижимо имущество на лекаря и да се предотврати искания от него ДНК-тест. Кардиологът подозирал, че по-младата му жена има извънбрачна връзка и настоявал да бъде направен тест за установяване на бащинството на 4-годишното им дете. 

Казанлъшки полицай е обвинен в убийство в Крит
Виж още Казанлъшки полицай е обвинен в убийство в Крит

Красимир Карчев, тогава действащ полицай в Казанлък, пък си взел тридневен отпуск, за да осъществени кървавия замисъл. Преди това той пътувал два пъти до Крит в рамките на седмица. Според местните медии, полицаят и любовницата му дори са правили проба по пътя, от където е минавал лекарят.

Карчев бе задържан на база свидетелски показания от анонимен свидетел, който го видял на мястото на убийството. По пушката, която изхвърлил и с която е извършено убийството, бяха намерени негови отпечатъци. Мъжът направи и пълни самопризнания.

Полицаят убил гръцкия лекар заради наследство и ДНК-тест
Виж още Полицаят убил гръцкия лекар заради наследство и ДНК-тест

Съобщения по мобилните телефони на двамата пък доказаха, че заедно са организирали убийството на д-р Каландзаки. В началото на разследването обвиняемите отричаха, но вината им за умишлено убийство бе доказана.

Гръцкият съд отне и родителските права на Дешка Говедарова и предаде детето на роднините на убития кардиолог.

Адвокати в южната ни съседка коментират, че много рядко съдът дава доживотна присъда на майка с дете.

ИЗБРАНО
Актьорът Ръсел Кроу демонстрира по-слаба фигура при получаване на награда в Цюрих Лайф
Актьорът Ръсел Кроу демонстрира по-слаба фигура при получаване на награда в Цюрих
16226
Червен килим за вторите в света: Посрещнаха националите ни като герои (видео и галерия) Корнер
Червен килим за вторите в света: Посрещнаха националите ни като герои (видео и галерия)
44209
FLAG-FICET: Зелен преход за българските общини Бизнес
FLAG-FICET: Зелен преход за българските общини
9721
Тревога: Изкуственият интелект вече създава функционални вируси IT
Тревога: Изкуственият интелект вече създава функционални вируси
1113
Васил Петров пя в дворец във Венеция, тръгва на грандиозно турне Impressio
Васил Петров пя в дворец във Венеция, тръгва на грандиозно турне
514
Плажове и коктейли: Магията на остров Кюрасао Trip
Плажове и коктейли: Магията на остров Кюрасао
1440
Грешки, които да избягвате при използване на преса за чесън Вкусотии
Грешки, които да избягвате при използване на преса за чесън
601
Ера на промяната: как транзитът на Сатурн в Риби ще повлияе на всеки зодиакален знак? Zodiac
Ера на промяната: как транзитът на Сатурн в Риби ще повлияе на всеки зодиакален знак?
2986
Падна първият сняг (видео) Времето
Падна първият сняг (видео)
8502