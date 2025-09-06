След побоя старши комисар Николай Кожухаров е загубил до литър и половина кръв. Той претърпя две операции в болница "Канев"

44084 Снимка: БТА

Русенският окръжен съд определи постоянна мярка "задържане под стража" за четиримата младежи, обвиняеми за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров.

18-годишните Жулиен Кязъмов и Кирил Гочев, 19-годишният Виктор Иванов и 15-годишният ученик Станислав А. бяха арестувани в четвъртък, когато се разбра за нападението над полицейския шеф. Срещу тях бяха повдигнати обвинения за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган.

След побоя Николай Кожухаров е загубил до литър и половина кръв. Той претърпя две операции в болница "Канев". Директорът на МВР-Русе е със счупено ребро, пробит бял дроб и руптура и хематом на бъбрека. В Университетската болница пристигнаха министърът на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков, а вчера заместник - окръжният прокурор Мирослав Маринов и заместник-директорът на Областната дирекция на МВР комисар Александър Ковачев съобщиха подробности за случая и обвинението.

Днес Окръжният съд в Русе разгледа първо мярката за неотклонение на 18-годишния Жулиен Кязъмов, който каза, че е записан за студент задочна форма на обучение в първи курс в специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" в Русенския университет "Ангел Кънчев".

Жулиен Кязъмов Снимка: БТА

Прокурор Иво Георгиев отбеляза, че Николай Кожухаров и съседът му Георги Димитров, докато са били със своите семейства и деца, са опитали да спрат движещата се с висока скорост и по начин застрашаващ преминаващите по улица "Мостова" кола, в която са били обвиняемите. Това е било посрещнато с агресия и обиди от младежите.

Димитров е бил ударен с шофьорската врата на автомобила и двама са нападнали него, както и опиталия се да ги спре полицейски директор, въпреки че се е представил като такъв. Прокурорът отбеляза, че Жулиен е обвинен за причиняване на тежка телесна повреда на Кожухаров и хулиганство.

Според защитата няма доказателства, че 18-годишният младеж е удрял потърпевшите, а Кожухаров се е легитимирал едва, след като всичко е приключило. От записите на видеокамерите било видно, че Георги Димитров е излязъл на пътното платно, за да спре автомобила и е посегнал да удари шофьора Кирил Гочев, посочи още адвокатката. Затова бе поискана мярката на Кязъмов да е "домашен арест", но съдия Милена Пейчева отбеляза, че има реална опасност да се укрие и да извърши друго престъпление и го остави в ареста.

Жулиен Кязъмов Снимка: БТА

Бащата на Жулиен - Сюлейман Сюлейманов коментира след това, че синът му, който тежи 54 килограма, няма как да нанесе удари, причинили посочените в обвинението увреждания на старши комисар Кожухаров. По думите му дори има снимки, на които полицейският началник стои изправен след случката. Според Сюлейманов Кожухаров и Димитров са били употребили алкохол преди случилото се, жените им са замервали младежите с домати, което било заснето с телефон от Жулиен, а Димитров бил агресивен и дори е ударил шофьора на колата, каза още Сюлейманов.

Родителите на Жулиен Кязъмов Снимка: БТА

Майката на Жулиен - Назмие Сюлейманова заяви, че синът ѝ е бил отличник в Средно училище "Васил Левски" и е искал да стане служител на реда. Затова и той е настоявал компанията да се прибере по-рано, защото е трябвало да ходи сутринта на учебни занятия. Роднините на Жулиен заявиха, че той е невинен и настояха истината да излезе наяве.

19-годишният Виктор Иванов е обвинен за хулиганство, което се изразява в непристойни действие, грубо нарушаване на обществения ред и обидни думи. Деянието му е определено като отличаващо се с изключителна дързост и цинизъм. Адвокатът му отбеляза, че хулиганството на Иванов се е изразявало само в размяна на обидни думи и поиска домашен арест или парична гаранция.

Виктор Иванов Снимка: БТА

Младежът заяви, че е служител в заложна къща, където след обучение през август от началото на септември работи на трудов договор. Съдия Милена Пейчева определи постоянна мярка "задържане под стража" и за Иванов, тъй като отчете, че има реална опасност да се укрие.

Оказа се, че адвокатът на 18-годишния Кирил Гочев не може да се яви на днешното заседание затова му беше осигурена служебна защита. Той живее сам след смъртта на майка си и работи като сервитьор на трудов договор в русенски ресторант. Прокурор Георгиев отчете, че той е ескалирал напрежението, като е заявил, че без значение кой е Кожухаров, той държи на личното си пространство, като го е наругал. Действията му са на публично място и се отличават с изключителна дързост и цинизъм, липса на морал и етични задръжки, като е нанесъл и удари на един от пострадалите - Георги Димитров, сочи още обвинението.

Кирил Гочев Снимка: БТА

Служебният адвокат отбеляза, че въпреки, че е имал възможност между случката и задържането му да се укрие и да избяга, не го е сторил. Защитата посочи, че той не е участвал и поиска мярка "подписка", "парична гаранция" или "домашен арест".

Самият Кирил каза пред магистратите, че има приятели и работа, на която държи, затова няма намерение да се укрие. Той коментира пред журналисти, че е карал колата с 40 километра в час, не е употребявал алкохол и наркотици. По думите му конфликтът е започнат от съседа на старши комисар Кожухаров - Георги Димитров, който ги е спрял с обвинения, че се движат с висока скорост и шумно, и се е държал агресивно към младежите. Същият го е ударил през прозореца на колата, Гочев е отвърнал на удара, при опита да излезе от колата е бил блъснат и си е ударил главата в рамката на автомобила.

Снимка: БТА

Според Гочев, директорът на МВР-Русе се е представил едва, след като всичко е свършило. Съдия Пейчева определи и за него постоянна мярка "задържане под стража".

Заседанието за мярката за неотклонение на 15-годишния ученик Станислав А. премина при закрити врата по негово искане. Съдия Пейчева определи, че той също трябва да остане в ареста, тъй като по думите ѝ е налице реална опасност да се укрие и да извърши друго престъпление.

Определенията на окръжните магистрати в Русе не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред Апелативния съд във Велико Търново.

