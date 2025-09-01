Жертвите на труса в Афганистан достигна 800 души, търсят оцелели в надпревара с времето (снимки/видео)
Цели села са сринати, болниците са препълнени, ранените лежат на пода поради липса на легла
Загиналите при земетресението в североизточната афганистанска провинция Кунар вече са 800 души, а над 2500 са ранени. Разрушени са цели села, съобщи товорителят на афганистанското правителство.
Търсенето на оцелели под рухналите сгради продължава, а ранените са превозвани с хеликоптери до по-безопасни места.
Бедствието ще постави допълнително на изпитание ресурсите на южноазиатската страна, която вече е обхваната от хуманитарна криза заради рязък спад на хуманитарната помощ и мащабно отблъскване на нейните граждани от съседните държави, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.
Здравните власти в столицата Кабул заявиха, че спасителите се надпреварват с времето, за да достигнат най-отдалечените села в района, белязан от дълга история на земетресения и наводнения.
"Данните само от няколко клиники показват над 400 ранени и десетки загинали", заяви говорителят на Министерството на здравеопазването Шараф Заман и предупреди, че броят на загиналите и пострадалите може да продължи да расте.
188 ранени, пострадали при земетресението - включително жени и деца - са били докарани в провинциалната болница в Асадабад през последните няколко часа, съобщи директорът на болницата пред Би Би Си. Пациентите са били принудени да лежат на земята, след като местата за легла са се изчерпали. Болницата е препълнена и приема пострадали по "един пациент на всеки пет минути", казва още директорът. Той описа ситуацията като "криза", която никога не е очаквал, и обяви спешно състояние в болницата.
Други още близо 250 ранени са откарани в главната болница в съседната провинция Нангахар.
Кадри на телевизионните екипи на Ройтерс показват хеликоптери да транспортират ранените, докато жителите помагат на войниците и на медицинските екипи да пренасят пострадалите до линейки.
Три села са разрушени в провинция Кунар, а в много други има значителни щети, съобщи Здравното министерство.
В докладите се съобщава за 250 загинали и 500 ранени, съобщи по-рано тази сутрин ръководителят на информационната служба на провинцията Наджубула Ханиф и добави, че броят им може да се промени.
В друга информация бе съобщено за 30 жертви и стотици ранени, транспортирани в болници, само от едно село.
Спасителите се опитват да открият още оцелели в района на границата с пакистанската провинция Хайбер-Пахтунхва. При земетресението, което беше регистрирано около полунощ местно време на 10 км дълбочина, бяха разрушени множество къщи, изградени от кал и камък.
"Досега нито едно чуждестранно правителство не се е свързало с нас, за да осигури подкрепа в спасителните или хуманитарните дейности", заяви говорител на афганистанското Министерство на външните работи.
Ръководителят на ООН Антониу Гутериш сподели пост, в който се казва, че стои в "пълна солидарност с народа на Афганистан след опустошителното земетресение, което удари страната по-рано днес".
Гутериш също така изрази "най-дълбоките си съболезнования на семействата на жертвите" и пожела "бързо възстановяване на ранените".
