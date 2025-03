Украйна е готова да подпише споразумението за полезните изкопаеми, както и да работи под ръководството на президента Тръмп. Това заяви Володимир Зеленски, съобщават световните агенции, цитирани от БТА.

Украинският президент изрази съжаление, че се е стигнало до сблъсъка между него и Тръмп миналата седмица, и добави, че е готов да работи под егидата на президента на САЩ за постигане на траен мир. Зеленски посочи, че е "време да нещата да бъдат поправени".

"Срещата ни във Вашингтон, в Белия дом в петък, не премина по начина, по който трябваше да стане. Жалко, че стана така. Време е нещата да се оправят. Ние бихме искали бъдещото сътрудничество и комуникация да бъдат конструктивни", написа украинският лидер в "Екс".

"Спомняме си момента, в който нещата се промениха, когато президентът Тръмп предостави на Украйна ракети "Джавелин". Благодарни сме за това", добави Зеленски, посочва ДПА.

"Моят екип и аз сме готови да работим под силното ръководство на президента Тръмп, за да постигнем траен мир."

"Готови сме да работим бързо за прекратяване на войната, а първите етапи могат да бъдат освобождаване на пленниците и прекратяване на огъня по въздух - забрана на ракетите, безпилотните самолети с голям обсег, бомбите по енергийната и другата гражданска инфраструктура - и прекратяване на огъня по вода незабавно, ако Русия направи същото."

Зеленски се надява на презараждене в отношенията със САЩ и добави, че е готов да подпише споразумението за подземните богатства, което подразненият Тръмп отказа да финализира миналата седмица.

"Що се отнася до споразумението за полезните изкопаеми и сигурността, Украйна е готова да го подпише по всяко време и във всеки удобен формат", каза Зеленски. "Виждаме това споразумение като стъпка към по-голяма сигурност и солидни гаранции за сигурност и искрено се надявам, че то ще работи сработи ефективно", посочва Асошиейтед прес.

Украинският президент заяви още, че мирът с Русия е възможен, ако Москва се съгласи на определени условия.

