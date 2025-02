Украинският президент Володимир Зеленски напусна Белия дом преждевременно след драматичен спор за войната и мира с Доналд Тръмп и президентския му екип.

Пресконференцията на двамата беше отменена след ожесточен разговор в Овалния кабинет, съобщи "Фокс нюз".

Подписване на дългоочакваната сделка за редкоземните минерали не се състоя.

Украинският президент Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп не сключиха рамковото споразумение за достъп до украинските редкоземни минерали след разгорещена размяна на реплики в Овалния кабинет, съобщи пресцентърът на Белият дом, цитиран от агенциите. Сделката щеше да предостави на САЩ достъп до полезни изкопаеми в Украйна. Преговорите за споразумението продължиха със седмици и по план днес Зеленски и Тръмп трябваше да подпишат документа.

Зеленски и Тръмп размениха реплики на висок тон и си отправиха взаимни упреци, а от американска страна украинският президент беше обвинен в неуважение и неблагодарност към Америка и направеното от нея в помощ на Украйна. В критиките към Зеленски заедно с Тръмп се включи и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Скандалът се разгоря в присъствието на медиите и бе излъчван на живо по целия свят.

"Днес имахме много значима среща в Белия дом. Бяха научени неща, които никога не биха могли да се разберат без разговор под такъв натиск и напрежение. Изумително е какво излиза наяве чрез емоциите. И аз установих, че президентът Зеленски не е готов за мир, ако Америка е замесена, защото той смята, че нашето участие му дава голямо предимство в преговорите. Аз не искам предимство, аз искам МИР", заяви след разговора на висок тон американският държавен глава.

Веднага след като си тръгна преждевременно от Белия дом и след словесната престрелка с Тръмп, Зеленски реагира с пост на благодарност към САЩ.

"Благодаря, Америка, благодаря за подкрепата, благодаря за тази визита", написа украинският президент в социалната мрежа.

Благодари още на президента и Конгреса, и заяви, че страната му се стреми към справедлив и дълготраен мир.

Още по време на разговора американският президент обвини украинския, че иска да предизвика Трета световна война и отхвърля мира.

"Той показа неуважение към Съединените американски щати в скъпия ни Овален кабинет. Може да се върне, когато бъде готов за мир", отсече Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл".

#BREAKING: Zelensky has OFFICIALLY left the White House after being kicked out by President Trump



According to pool reports, he was BEGGING to say.



Bye! pic.twitter.com/wVNkYRgN2T