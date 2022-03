Обект, наподобяващ мина, е бил забелязан в района на Босфора, съобщава електронното издание на в. "Миллиет".

Предполага се, че може да става въпрос за плаваща мина, донесена от морските течения от пристанище в Украйна, отбелязва изданието.

Обектът е бил забелязан от рибари в района Саръйер-Гарипче в Истанбул.

It is estimated that the mines laid by #Ukraine against #Russian warships off coast of Odessa were carried to Turkey by a storm.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/nr0GtGtlK3