Избирателите в страната на изгряващото слънце са все по-недоволни от нарастващите разходи за живот

435 Снимка: БТА/АР

Японският премиер Шигеру Ишиба е решил да подаде оставка, за да избегне разцепление в управляващата Либерално-демократическа партия, съобщи тази сутрин японската телевизия Ен Ейч Кей (NHK), цитирана от БТА.

Канцеларията на премиера не е отговорила още на искането на Ройтерс за коментар.

Коалицията начело с Ишиба, водена от Либерално-демократическата партия, загуби мнозинството си на изборите за двете камари на парламента, откакто дойде на власт миналата година, на фона на недоволството на японските избиратели от нарастващите разходи за живот.

Депутатите от японската Либерално-демократическа партия трябва да гласуват утре дали да проведат извънредни избори за нов лидер.

Миналата седмица правителството на Ишиба финализира подробностите по търговското споразумение между Япония и САЩ, отбелязва Ройтерс.

68-годишният Шигеру Ишиба бе избран за председател на управляващата в Япония Либерално-демократическа партия (ЛДП) преди година. Парламентарният ветеран, станал за първи път депутат през 1986 година след кратка кариера като банкер, е известен като политически експерт, добре запознат с отбраната и регионалната ситуация. Ишиба бе и министър на отбраната на Япония преди да заеме поста на министър-председател.

