Няма оцелели в днешната самолетна катастрофа в западния индийски град Ахмедабад, съобщи шефът на местната полиция, цитиран от АФП. "Изглежда никой не е оцелял в катастрофата", заяви комисар ГС Малик: "А тъй като самолетът е паднал в район с жилищни сгради и офиси, има още жертви", освен 242-та души на борда на самолета на "Еър Индия".

Най-малко 30 тела са извадени от студентско общежитие на мястото на самолетната катастрофа в западния индийски град Ахмедабад, предаде Ройтерс, като се позова на спасителните служби.

Сред отломките има още затрупани хора, добавят спасители, които работят на местопроизшествието.

"Сградата, върху която (самолетът) се е разбил, е общежитие за лекари... разчистихме почти 70-80% от района и скоро ще разчистим и останалата част", заяви пред репортери висш полицейски служител, цитиран от Ройтерс.

Индийскят телевизионен канал Си Си Ен Нюз-18 съобщи, че самолетът се е разбил в столовата към общежитие на държавен медицински колеж и че при удара са загинали и много студенти по медицина.

The Air India plane crashed into a hostel resembling this, home to 50-60 junior doctors, leaving it in ruins.



A tragic day for India, with devastating loss of life in Ahmedabad. pic.twitter.com/gz2Yup7VNz