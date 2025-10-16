Горната камара на парламента на Уругвай одобри вчера законопроекта за "достоен край на живота", с който южноамериканската страна легализира евтаназията, предаде ЕФЕ, цитирана от БТА.

След повече от десет часа дебати всички сенатори от управляващия "Широк фронт" гласуваха в подкрепа на инициативата, а към тях се присъединиха и няколко представители на опозиционните формации "Колорадо" и Националната партия.

Одобреният законопроект предвижда декриминализиране на евтаназията за пълнолетни лица, които са с разсъдъка си и се намират в терминален стадий на нелечимо и необратимо заболяване или изпитват вследствие от него непоносими страдания.

Канада ще легализира евтаназията за наркозависими
По този начин Уругвай става третата страна на американския континент, която узаконява евтаназията - след Канада и Колумбия.

Сенатът одобри закона с убедително мнозинство - 20 гласа "за" от общо 31 присъстващи парламентаристи, предаде АФП.

Долната камара одобри текста още през август, а Сенатът, в който управляващото ляво обединение разполага с мнозинство, окончателно го утвърди.

 

