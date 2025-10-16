Уругвай прие закон за евтаназията
Повече от 10 часа сенаторите дебатираха за въвеждането на "достоен край на живота"
Горната камара на парламента на Уругвай одобри вчера законопроекта за "достоен край на живота", с който южноамериканската страна легализира евтаназията, предаде ЕФЕ, цитирана от БТА.
След повече от десет часа дебати всички сенатори от управляващия "Широк фронт" гласуваха в подкрепа на инициативата, а към тях се присъединиха и няколко представители на опозиционните формации "Колорадо" и Националната партия.
Одобреният законопроект предвижда декриминализиране на евтаназията за пълнолетни лица, които са с разсъдъка си и се намират в терминален стадий на нелечимо и необратимо заболяване или изпитват вследствие от него непоносими страдания.
По този начин Уругвай става третата страна на американския континент, която узаконява евтаназията - след Канада и Колумбия.
Сенатът одобри закона с убедително мнозинство - 20 гласа "за" от общо 31 присъстващи парламентаристи, предаде АФП.
Долната камара одобри текста още през август, а Сенатът, в който управляващото ляво обединение разполага с мнозинство, окончателно го утвърди.