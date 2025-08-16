Украинското разузнаване: Русия подготвя изпитване на ядрена крилата ракета
Путин е казвал в миналото, че оръжието е "неуязвимо" за противоракетната отбрана, с почти неограничен обхват и непредсказуема траектория на полета, пише "Ройтерс"
Русия се готви да изпита новата си крилата ракета с ядрено задвижване и ако тестът е успешен, планира да използва резултатите, за да засили преговорната си позиция със Запада, съобщи днес Главната разузнавателна дирекция на украинското Министерство на отбраната, цитирана от Ройтерс.
Русия - Украйна
Говорителят на службата Андрий Юсов публикува писмено изявление пред Ройтерс точно преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да проведе разговори в Аляска с руския президент Владимир Путин за прекратяване на войната в Украйна, добавя БТА.
Изявлението е дадено в отговор на въпроси, зададени от Ройтерс по доклад, публикуван във вторник, че Москва се готви да изпита крилата ракета 9М730 "Буревестник".
Юсов не уточни как службата му е стигнала до тази оценка. От години тя получава разузнавателна информация от САЩ и техните съюзници в НАТО и има собствени мрежи в Русия.
Във вторник Ройтерс съобщи, че двама американски изследователи и източник от западните службите за сигурност са заявили, че Москва подготвя изпитване на "Буревестник" на своя полигон "Панково" на архипелага Нова Земя в Баренцово море. Изследователите заявиха, че изображенията от "Планет Лабс" - търговска сателитна компания, показват обширни дейности на мястото, увеличаване на персонала и оборудването, както и наличието на кораби и самолети, свързани с предишни изпитания на оръжието.
Руското министерство на отбраната, Пентагонът и ЦРУ отказаха коментар за този доклад. Белият дом не коментира директно дали се подготвя изпитание, като заяви в отговор на въпрос за това, че Тръмп иска мир в Украйна.
Юсов заяви, че Москва, която заплаши да използва ядрени оръжия заради войната в Украйна, приема изпитването за дипломатически лост. "Русия се готви за пореден кръг от изпитания на 9M730 "Буревестник". Целта на тези изпитвания е да се потвърдят научните и техническите решения, внедрени от ракетата. Ако са успешни, Русия ще използва резултатите, за да защити интересите си в преговорите със Запада", се казва в изявлението му.
Путин е казвал в миналото, че оръжието е "неуязвимо" за противоракетната отбрана, с почти неограничен обхват и непредсказуема траектория на полета.
Но много експерти отбелязват, че не е ясно дали ракетата може да избегне отбранителните системи, че е възможно да изхвърли радиация и че оръжието няма да даде на Москва допълнителни възможности.
"Буревестник" има лоши резултати от тестовете, според застъпническата група "Инициатива за ядрена заплаха", с два частични успеха при 13 изпитвания.