Турският министър на транспорта Уралоглу беше глобен с 280 долара за превишена скорост, след като сам сподели в социалните медии видеоклип на който се вижда как шофира с 225 км/ч по магистралата между столицата Анкара и град Нигде.

По време на клипа Уралоглу хвали новоизградения скоростен път, но в същото време се вижда как скоростомерът преминава 220 километра в час и автомобилът на транспортния министър профучава покрай другите коли. 

Постът предизвика бурни реакции на потребителите в социалните мрежи в Турция, а от пътната полиция глобиха транспортния министър с 280 долара заради превишението от над 80 километра. 

Максималната разрешена скорост по турските магистрали е 140 км./ч. 

Абдулкадир Уралоглу публикува обяснение, че се е увлякъл, докато проверявал състоянието на магистралата Анкара-Нигде, но и че е бил засечен от радар по пътя и е получил глоба за превишена скорост.

Транспортният министър се извини официално на нацията. 

Ограничението на скоростта е задължително за всички, написа още Уралоглу, като обещава в бъдеще да бъде по-внимателен.

 

