Турският министър на транспорта сам пусна видео как кара с 225 км/ч, глобиха го с $280 (вижте кадрите)
Абдулкадир Уралоглу се извини официално на нацията за действията си
Турският министър на транспорта Уралоглу беше глобен с 280 долара за превишена скорост, след като сам сподели в социалните медии видеоклип на който се вижда как шофира с 225 км/ч по магистралата между столицата Анкара и град Нигде.
По време на клипа Уралоглу хвали новоизградения скоростен път, но в същото време се вижда как скоростомерът преминава 220 километра в час и автомобилът на транспортния министър профучава покрай другите коли.
Постът предизвика бурни реакции на потребителите в социалните мрежи в Турция, а от пътната полиция глобиха транспортния министър с 280 долара заради превишението от над 80 километра.
Максималната разрешена скорост по турските магистрали е 140 км./ч.
Абдулкадир Уралоглу публикува обяснение, че се е увлякъл, докато проверявал състоянието на магистралата Анкара-Нигде, но и че е бил засечен от радар по пътя и е получил глоба за превишена скорост.
Транспортният министър се извини официално на нацията.
Ограничението на скоростта е задължително за всички, написа още Уралоглу, като обещава в бъдеще да бъде по-внимателен.