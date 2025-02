За трети поредна ден в Брюксел имаше престрелка между наркоразпространители, съобщиха местни медии. При последния случай има жертва, а стрелбата е възникнала в присъствието на полицейски патрул.

Федералните власти обявиха по-рано тази седмица намерение да изкоренят проблема и въведоха общ команден пост за силите по сигурността, предава кореспондентът на БТА в белгийската столица. Очакванията са това да доведе до по-бързи и адекватни реакции на полицейските екипи в столицата, разпределени по зони на отговорност - подход, при който специалистите виждат слабости и дават като пример за неефективност.

Местни жители в квартал "Андерлехт", най-тежко засегнат от последното разчистване на сметки между продавачите на наркотици, изразяват страх и твърдят, че обстановката от дълго време става все по-напрегната. Репортаж по местна телевизия показа, че в квартала е изключително лесно да се купят наркотици. Някои от минувачите твърдят, че полицията не може да не знае къде са местата за наркоразпространение, защото те не са се променяли от 80-те години на миналия век.

В Белгия продажбата на наркотици е напълно забранена, за разлика от съседните държави. Същевременно пристанището в Антверпен, втория по големина град в страната, има славата на входна врата за вноса на кокаин в Европа от Латинска Америка.

Breaking News



There have been two new shootings in Brussels. Terrorists have returned to Clemenceau metro station, & a man was shot in the leg & is in a critical condition.



In the suburb of Anderlecht a man has been shot dead at 4.00 am. pic.twitter.com/tN6xnEy1bA