Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова  останалите страни членки на НАТО да спрат да купуват руски петрол и от своя страна и той ще наложи санкции на Москва, за да спре войната бързо.

Призива американският държавен глава отправи в писмо до държавите от алианса, което публикува в социалната мрежа "Тръмп соушъл".

"Готов съм да наложа сериозни санкции на Русия, когато всички държави членки на НАТО се съгласят и започнат да правят същото, и когато всички държави членки на НАТО СПРАТ ДА ЗАКУПУВАТ ПЕТРОЛ ОТ РУСИЯ", заявява Тръмп.

"Ако НАТО прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо", добавя той, цитиран и от БТА.

САЩ обещават да защитават "всеки сантиметър от територията на НАТО" след руските дронове в Полша
Виж още САЩ обещават да защитават "всеки сантиметър от територията на НАТО" след руските дронове в Полша

"Както знаете, ангажиментът на НАТО да ПОБЕДИ е далеч по-малко от 100%, а закупуването на руски петрол от някои от тях е шокиращо! Това значително отслабва вашата позиция в преговорите и способността ви да договаряте с Русия. Във всеки случай, аз съм готов да "започна“, когато вие сте готови. Просто кажете кога? Вярвам, че това, заедно с налагането от страна на НАТО като група на 50% до 100% ТАРИФИ НА КИТАЙ, които да бъдат напълно отменени след края на ВОЙНАТА с Русия и Украйна, също ще бъде от голяма помощ за ПРЕКРАТЯВАНЕТО на тази смъртоносна, но АБСУРДНА ВОЙНА", пише американският президент.

"Това не е ВОЙНАТА НА ТРЪМП (никога не би започнала, ако аз бях президент!), а войната на Байдън и Зеленски", отбелязва още президентът в писмото. И изтъква, че той е тук само за да я спре и да спаси живота на хиляди руснаци и украинци. Само през миналата седмица загинаха 7118 души, добавя Тръмп и нарича това "Лудост!".

"Ако НАТО направи, както казвам, ВОЙНАТА ще приключи бързо и всички тези животи ще бъдат спасени! Ако не, просто губите моето време, както и времето, енергията и парите на Съединените щати. Благодаря ви за вниманието към този въпрос! Доналд Дж. Тръмп, президент на Съединените американски щати", завършва писмото на Тръмп до натовските държави.

