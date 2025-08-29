Агенти вече няма да пазят имението на бившия вицепрезидент в Лос Анджелис, няма да се извършва и разузнавателна дейност за елиминиране на потенциални заплахи

2523 Снимка: АР/БТА

Американският президент Доналд Тръмп оттегли охраната на Сикрет сървис за бившия вицепрезидент Камала Харис, съобщиха световните агенции и в. "Вашингтон пост".

По закон вицепрезидентите на САЩ получават шестмесечна охрана след края на мандата си. Джо Байдън обаче беше удължил с една година този срок за Харис преди края на своето президентство. Сега наследникът му в Белия дом отмени указа.

В четвъртък Белият дом е уведомил министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем, чийто ресор включва и Сикрет сървис, че ведомството може да прекрати защитата на Харис от понеделник - 1 септември.

Свалянето на охраната на бившия вицепрезидент става само седмици преди Камала Харис да започне национално турне, за да промотира книгата си "107 дни" - мемоарите ѝ от кратката и безуспешна кампания в битката за президентските избори през 2024 г.

Оттеглянето на Сикрет Сървис означава, че агенти вече няма да охраняват имението на Харис в Лос Анджелис, както и няма да се извършва разузнавателна дейност за елиминиране на потенциални заплахи.

Подобна охрана би струвала милиони долари годишно. Не е ясно кой ще осигурява охрана на Харис, но губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм и кметът на Лос Анджелис Карен Бас остро критикуваха решението на Тръмп.

От началото на втория си мандат Доналд Тръмп отмени охраната на редица хора от обкръжението на Джо Байдън - на децата му Хънтър и Ашли, на бившия директор на Националния институт за алергии и инфекциозни болести Антъни Фаучи.

Оттеглена е и охраната на Сикрет сървис за някои членове на предишната администрация на Тръмп - на бившият държавен секретар Майк Помпео и на бившия съветник по национална сигурност Джон Болтън.

