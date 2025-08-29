Американският президент Доналд Тръмп оттегли охраната на Сикрет сървис за бившия вицепрезидент Камала Харис, съобщиха световните агенции и в. "Вашингтон пост".

Тръмп

По закон вицепрезидентите на САЩ получават шестмесечна охрана след края на мандата си. Джо Байдън обаче беше удължил с една година този срок за Харис преди края на своето президентство. Сега наследникът му в Белия дом отмени указа.

В четвъртък Белият дом е уведомил министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем, чийто ресор включва и Сикрет сървис, че ведомството може да прекрати защитата на Харис от понеделник - 1 септември.

Свалянето на охраната на бившия вицепрезидент става само седмици преди Камала Харис да започне национално турне, за да промотира книгата си "107 дни" - мемоарите ѝ от кратката и безуспешна кампания в битката за президентските избори през 2024 г.

Оттеглянето на Сикрет Сървис означава, че агенти вече няма да охраняват имението на Харис в Лос Анджелис, както и няма да се извършва разузнавателна дейност за елиминиране на потенциални заплахи.

Подобна охрана би струвала милиони долари годишно. Не е ясно кой ще осигурява охрана на Харис, но губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм и кметът на Лос Анджелис Карен Бас остро критикуваха решението на Тръмп.

Тръмп обяви, че подкрепя арест на губернатора на Калифорния
Виж още Тръмп обяви, че подкрепя арест на губернатора на Калифорния

От началото на втория си мандат Доналд Тръмп отмени охраната на редица хора от обкръжението на Джо Байдън - на децата му Хънтър и Ашли, на бившия директор на Националния институт за алергии и инфекциозни болести Антъни Фаучи.

Оттеглена е и охраната на Сикрет сървис за някои членове на предишната администрация на Тръмп - на бившият държавен секретар Майк Помпео и на бившия съветник по национална сигурност Джон Болтън.

ИЗБРАНО
Принц Хари се завръща във Великобритания за годишнината от смъртта на Елизабет Втора Лайф
Принц Хари се завръща във Великобритания за годишнината от смъртта на Елизабет Втора
8704
След драма: Лудогорец пречупи корави албанци от Северна Македония и ще играе в Лига Европа Корнер
След драма: Лудогорец пречупи корави албанци от Северна Македония и ще играе в Лига Европа
13026
Hub by Yettel: една година стаж и шанс за кариера в телеком сектора Бизнес
Hub by Yettel: една година стаж и шанс за кариера в телеком сектора
2736
Су-57 е по-невидим от очакваното. Руският стелт вече воюва над Украйна IT
Су-57 е по-невидим от очакваното. Руският стелт вече воюва над Украйна
9993
От Верди до Пиаф - музикална феерия откри "Гала в София" Impressio
От Верди до Пиаф - музикална феерия откри "Гала в София"
4689
Български хотелиер в Гърция: Местните ще изминат огромни разстояния с табла на ръце, за да те обслужат, българите не Trip
Български хотелиер в Гърция: Местните ще изминат огромни разстояния с табла на ръце, за да те обслу...
14749
Белгийски полъх: Лиежка салата Вкусотии
Белгийски полъх: Лиежка салата
2213
Таро прогноза за септември 2025 г.: Какво очаква всеки зодиакален знак? Zodiac
Таро прогноза за септември 2025 г.: Какво очаква всеки зодиакален знак?
6244
Валежи и гръмотевици в неделя, още горещи дни следващата седмица Времето
Валежи и гръмотевици в неделя, още горещи дни следващата седмица
1798