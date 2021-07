589 Снимка: БТА/АП

Бившият американски президент Доналд Тръмп никога не е разглеждал възможността за привличане на военните, за да се задържи на власт след поражението си на президентските избори през 2020 г., се посочва в разпространено вчера изявление на политика републиканец, цитирано от ТАСС.

"Макар . . . много хора да говориха, че трябва да задействаме военните, аз никога не съм мислил за това. Така че нямаше нито преврат, нито разговори за такъв. Всичко това са празни приказки на съчинители на фалшиви новини и на един генерал, който няма никакво понятие за това", се изтъква в изявлението.

По-рано телевизия Си Ен Ен разпространи откъси от книга на журналисти от в."Вашингтон пост", озаглавена "Аз сам мога да оправя нещата: катастрофалната последна година на Доналд Джей Тръмп" ("I Alone Can Fix It: Donald J. Trump's Catastrophic Final Year"), в която се твърди, че американските генерали, включително председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили Марк Мили са обсъждали възможността да подадат оставка, ако Тръмп, който тогава все още беше стопанин на Белия дом, би започнал да дава опасни или неправомерни заповеди, като например, за подготовка на преврат в страната, допълва БТА.

Според авторите на книгата генерал Мили многократно изразил безпокойство, че привържениците на Тръмп може да готвят държавен преврат.