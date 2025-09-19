Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп поиска Върховният съд да отмени законови разпоредби, в съответствие с които транссексуалните и небинарните американци имат право да отбелязват половата си идентичност в своя паспорт, предаде Ройтерс.

Министерството на правосъдието на САЩ подаде специален иск за отменяне на разпореждането на федерален съдия, забраняващо на Държавния департамент да прилага политиката, приета по указание на Тръмп. Според разпореждането транссексуалните и небинарните хора имат възможност да изберат символ за мъж, жена или "Х" и не са задължени да изберат пола, отбелязан в акта им за раждане.

Това е един от няколкото спора, свързани с укази, подписани от Тръмп след завръщането му на президентския пост на 20 януари, с които правителството на САЩ се задължава да признава само два пола - мъжки и женски, отбелязва Ройтерс.

