2870 Снимка: Владимир Милчин, Фейсбук

Огромен теч на газ в Олимпийския парк "Кралица Елизабет" в Стратфорд, Лондон принуди властите да евакуират комплекса, съобщават британските медии.

По информация на "London World" аварията е тръгнала от помещенията, където се намират плувните басейни. На място са пожарникари, полицаи и парамедици, които оказват помощ на пострадали.

Целият район около парка е отцепен, се вижда от публикуваните в социалните мрежи снимки и видеа.

'Major incident' declared at Queen Elizabeth Olympic Park after 'release of gas' https://t.co/7FVwKNYacE via @telegraphnews — Paul Gallagher (@MrPaulGallagher) March 23, 2022

"Тази сутрин имаше инцидент в Центъра по водни спортове, състоящ се в изтичане на газ. Районът е отцепен и евакуиран. Работим със службите за спешна помощ на място. Има редица пострадали със затруднено дишане, за които вече се прилагат медицински грижи", съобщиха в своя Twitter профил от олимпийския комплекс.

There has been an incident @AquaticsCentre this morning involving the release of a gas. The area has been cordoned off and evacuated. We're working with emergency services on site. There are a number of casualties with breathing difficulties being treated by @Ldn_Ambulance. — Queen Elizabeth Olympic Park (@noordinarypark) March 23, 2022

По информация на пожарникарите химическа реакция е предизвикала изтичането на голямо количество хлорен газ, който е опасен за хората.

Following the chemical incident at the Aquatics Centre at Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford firefighters are asking those who live nearby to keep doors and windows closed.@LondonFire Station Commander Shaun Coltress explains… pic.twitter.com/Z4othKjItR — Greatest Hits Radio London News (@GHRLondonNews) March 23, 2022

Службите са предупредили живеещите в района граждани да затворят вратите и прозорците си.

A number of casualties with

breathing difficulties are being treated by London's ambulance

service after a leak of noxious fumes at the Queen Elizabeth Olympic Park's aquatics centre. I’m there live for @BBCNews pic.twitter.com/kOQLufCuB9 — Greg McKenzie (@GregMcTweets) March 23, 2022

"Очакваме насоки от компанията, която поддържа съоръжения, и службите за спешна помощ относно кога центърът ще може отново да приема посетители", пишат от комплекса за водни спортове, като поясняват, че всички записани часове за използването на комплекса вече са били автоматично анулирани.

We are awaiting guidance from the facilities management company, LLDC and the emergency services on when the Centre will be able to reopen. (2/2) — LondonAquaticsCentre (@AquaticsCentre) March 23, 2022

Спортният комплекс е построен за Олимпийските игри от 2012 година. Състои се от олимпийски стадион, сега известен като Лондонския стадион, олимпийски плувен басейн, олимпийското село на спортистите и няколко други олимпийски спортни обекта и медиен център. Построяването на целия комплекс е струвало близо 500 милиона паунда, а към 2022 година се оценява на близо 700 милиона.