Любителите на животните в Индия настояват за разследване и по-строги наказания за мъчители на животни, след като бременна слоница загина, изяждайки ананас, натъпкан с фойерверки, съобщиха ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА.

Животното, на възраст около 15 години, напуснало горите в района Палакад миналия месец и обикаляло близкото село в търсене на храна. Именно там слоницата попаднала на ананаса.

Той експлодирал в устата й и раненото животно дни наред обикаляло селото неспособно да хапне каквото и да било. Слоницата издъхнала в местната река на 27 май.

В сряда местната полиция започна разследва по закона за защита на дивата природа.

"Разследваме, защото не знаем при какви обстоятелства е настъпила смъртта й. Нямаме никакви доказателства, че местните са я убили преднамерено и е възможно тя случайно да е изяла плода", каза пред ДПА шефът на службата за защита на дивата природа в Керала Сурендракумар.

Обичайно е местните стопани да използват ананаси, натъпкани с фойерверки, за да бранят стопанствата си от диви свине.

Инцидентът стана публичен, след като горският Мохан Кришан разказа подробности за смъртта на слоницата в емоционална публикация във Фейсбук. Той публикува и снимки на животното, потопило устата си в реката.

Публикацията предизвика взрив на възмущение в социалните медии. Хиляди хора призоваха за строги наказания. Боливудски звезди като Рандийп Худа, Шрадха Капур и Анушка Шарма се обявиха за по-сурови закони за мъчителите на животни.

А социалните мрежи се изпълниха със състрадателни публикации.

Heartbroken, speechless, angry & shocked to read the news about the pregnant elephant in Kerala. How can anyone be so cruel. Hope the guilty are punished severely. pic.twitter.com/YKFCrrKPwZ