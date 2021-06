578 Снимка: Twitter/The First Dogs of the United States

Американският президент Джо Байдън и съпругата му, първата дама Джил Байдън, съобщиха днес за кончината на по-възрастното от двете си кучета. 46-ият президент Кучетата на Байдън бяха отпратени от Белия дом след инцидент

"Първородният грях на Америка": 19 юни става национален празник на САЩ за края на робството

Без пробив, но и без конфронтации: Какво Байдън и Путин обсъдиха в Женева (обзор) "Немската овчарка Чамп "беше наш постоянен и обичан спътник" в продължение на 13 години. В нашите най-радостни моменти и в най-тъжните ни дни той беше с нас, разбираше всяко наше неизразено чувство и емоция. Обичаме нашето сладко и добро момче и то винаги ще ни липсва", се казва в изявление на семейство Байдън. Чамп беше едната от двете немски овчарки, които президентът и първата дама доведоха със себе си в Белия дом. Другата немска овчарка, която се казва Мейджър и която семейство Байдън осинови през ноември 2018 г., се превърна в първото куче спасител, което обитава Белия дом, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. Преди няколко месеца обаче 3-годишното четириного предизвика инцидент, тогава беше съобщено, че е проявило агресия, като е лаело, скачало и нападал персонала на президентството и агентите по сигурността. Стигнало се дори до ухапване. Тогава Мейджър и Чамп бяха отпратени за малко и след около месец върнати, но първият отново ухапа човек. Обяснението беше, че още свиква с обстановката. Мейджър и Чамп Снимка: AP/БТА Пристигането на Чамп и Мейджър ознаменува завръщането на домашните любимци в Белия дом, след като бившият американски президент Доналд Тръмп стана първият президент в историята на САЩ от 60-те години на 19 век насетне, който не доведе куче или котка.