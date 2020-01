По улиците на китайския град Ухан почти няма хора и автомобили на направените спътникови снимки на 28 януари, съобщи Ройтерс.

Снимките илюстрират колко успешни са мерките за карантина в епицентъра на епидемията от новия коронавирус.

Вижте кадрите

Ухан е на площ от 8500 кв. км - пет пъти по-голяма от Лондон с предградията. Освен градската зона към него има и селскостопански райони.

Властите почти напълно затвориха града с 11 милиона жители, който е основен транспортен център, през най-натоварения период - Лунната нова година.

Planet SkySats capture the desolate streets and railways of Wuhan, China as businesses temporarily suspend operations in an attempt to limit the spread of the deadly coronavirus. pic.twitter.com/phR2BocpCF