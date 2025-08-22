Съединените щати незабавно ще спрат напълно издаването на работни визи на чуждестранни шофьори на камиони, обяви държавният секретар Марко Рубио, цитиран от Ройтерс.

"Нарастващият брой чуждестранни шофьори, каращи по пътищата на САЩ големи камиони с ремаркета, излага на опасност живота на американци и застрашава прехраната на американските шофьори на камиони", аргументира решението Рубио в публикация в "Екс", предава БТА.

Администрацията на президента Доналд Тръмп предприе поредица мерки, за да отговори на опасенията във връзка с чуждестранните шофьори на камиони, които не говорят английски. През април Тръмп подписа указ, с който се нарежда прилагането на правило, изискващо шофьорите на камиони в САЩ да отговарят на условията за владеене на английски език, отбелязва Ройтерс.

По-рано тази седмица американският министър на транспорта Шон Дъфи съобщи, че Федералната администрация за безопасност на моторните превозни средства е започнала разследване на катастрофа на магистрала в щата Флорида, при която са загинали трима души. Сред участниците в катастрофата е шофьор, който е индийски гражданин, не говори английски, нито има законно разрешение за пребиваване в Съединените щати, според представители на щатските и на федералните власти.

Харджиндер Сингх се опитал да направи незаконен обратен завой, блокирайки движението и причинявайки фаталната катастрофа, довела до смъртта на трима души в миниван, ударил камиона. Властите в Калифорния задържаха Сингх, за да го предадат на Флорида.

Владеенето на английски език от шофьорите на камиони отдавна е задължително условие, но указ, подписан от Тръмп през април тази година, отмени насоките от 2016 г., според които инспекторите не отстраняват от работа шофьори, ако единственото им нарушение е липсата на владеене на английски език, отбелязва Ройтерс.

Около 16% от шофьорите на камиони в САЩ са родени в чужбина, сочат данни на Федералната администрация за безопасност на моторните превозни средства. Миналия месец Ройтерс съобщи, че мексикански шофьори на камиони в граничния град Сиудад Хуарес са започнали да учат английски език в опит да се съобразят със заповедта на Тръмп.

