Нарастващият брой водачи излага на опасност живота на американци и застрашава прехраната на американските шофьори, заяви държавният секретар Марко Рубио

1869 Снимка: istock by Getty Images

Съединените щати незабавно ще спрат напълно издаването на работни визи на чуждестранни шофьори на камиони, обяви държавният секретар Марко Рубио, цитиран от Ройтерс.

"Нарастващият брой чуждестранни шофьори, каращи по пътищата на САЩ големи камиони с ремаркета, излага на опасност живота на американци и застрашава прехраната на американските шофьори на камиони", аргументира решението Рубио в публикация в "Екс", предава БТА.

Администрацията на президента Доналд Тръмп предприе поредица мерки, за да отговори на опасенията във връзка с чуждестранните шофьори на камиони, които не говорят английски. През април Тръмп подписа указ, с който се нарежда прилагането на правило, изискващо шофьорите на камиони в САЩ да отговарят на условията за владеене на английски език, отбелязва Ройтерс.

По-рано тази седмица американският министър на транспорта Шон Дъфи съобщи, че Федералната администрация за безопасност на моторните превозни средства е започнала разследване на катастрофа на магистрала в щата Флорида, при която са загинали трима души. Сред участниците в катастрофата е шофьор, който е индийски гражданин, не говори английски, нито има законно разрешение за пребиваване в Съединените щати, според представители на щатските и на федералните власти.

Харджиндер Сингх се опитал да направи незаконен обратен завой, блокирайки движението и причинявайки фаталната катастрофа, довела до смъртта на трима души в миниван, ударил камиона. Властите в Калифорния задържаха Сингх, за да го предадат на Флорида.

Владеенето на английски език от шофьорите на камиони отдавна е задължително условие, но указ, подписан от Тръмп през април тази година, отмени насоките от 2016 г., според които инспекторите не отстраняват от работа шофьори, ако единственото им нарушение е липсата на владеене на английски език, отбелязва Ройтерс.

Около 16% от шофьорите на камиони в САЩ са родени в чужбина, сочат данни на Федералната администрация за безопасност на моторните превозни средства. Миналия месец Ройтерс съобщи, че мексикански шофьори на камиони в граничния град Сиудад Хуарес са започнали да учат английски език в опит да се съобразят със заповедта на Тръмп.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.