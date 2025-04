Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отмени изплащането на безвъзмездни средства на обща стойност 215 млн. долара, предвидени за програми в редица държави, сред които и България, съобщи американското Министерство на държавната ефективност (DOGE) в социалната мрежа "Екс".

Държавният секретар Рубио "днес отмени 139 разточителни субсидии на стойност 215 млн. долара", известни и като грантове, пише в публикацията на новосъздаденото Министерство на държавната ефективност.

Според оповестената информация се отменя субсидия, предвидена за България, в размер на 1,7 млн. долара по програмата за медийна грамотност "Би МидияУайз" ("Be MediaWise"), пише БТА.

@SecRubio continues to scrutinize @StateDept foreign assistance, today cancelling 139 wasteful grants worth $215M including: - $5.2mm to “Media Diversity” for programs like “Get the Trolls Out!” - “an anti-disinformation program” in the United Kingdom - $2.5mm for “advancing…

Be MediaWise е програма за медийна просветност в България, която се спонсорира с парична субсидия, става ясно от представянето й. Субсидията подпомага няколко проекта, дейности, партньори и услуги. "Тази двугодишна широка програма ще подпомага обучението по медийна грамотност за младежи, възрастни, преподаватели, както и българското население, което живее на отдалечени места, и ще предостави на участниците умения да анализират, оценяват, и безопасно да се потопят в информационната екосистема. Българските проектопартньори на института Poynter са: Заедно в час, Преподаваме.bg, Mediapool.bg, и Американският Университет в България. Европейският център за правата на ромите също се присъединява към проекта като консултант", пояснява американският институт "Пойнтър".

Решението на Държавния департамент засяга и различни проекти във Великобритания, Узбекистан, Молдова, Бразилия, Беларус, Мавритания, Ливан, Тунис и други страни.

