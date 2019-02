Съветникът на американския президент за националната сигурност Джон Болтън заяви, че САЩ планират да изпратят хуманитарна помощ за венецуелския народ въпреки отказа на президента Николас Мадуро, предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Болтън направи изявлението след като опозиционният лидер Хуан Гуаидо заяви, че ще пренебрегне забраната на правителството на Мадуро и ще приеме конвои с лекарства във Венецуела с помощта на съседни държави.

Болтън написа в Туитър вчера: "В изпълнение на молбата на временния президент Хуан Гуаидо и след консултации с негови служители, САЩ ще мобилизират и транспортират хуманитарна помощ - медикаменти, хирургически материали и хранителни стоки за народа на Венецуела. Време е Мадуро да се махне от пътя".

Pursuant to the request of Interim President Juan Guaido, and in consultation with his officials the US will mobilize and transport humanitarian aid—medicine, surgical supplies, and nutritional supplements for the people of Venezuela. It’s time for Maduro to get out of the way. https://t.co/LXZsBf8vq6