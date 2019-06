Съединените щати обявиха, че имат видеозапис, който показва как ирански елитни части прибират неизбухнала мина от корпуса на един от атакуваните танкери на 13 юни, съобщиха световните агенции.

Американската армия разпространи видеозапис, както и снимки, които, според тях, показват, че командоси от Революционната гвардия на Иран участват в атаката срещу двата петролни танкера в Оманския залив.

"В 4:10 местно време патрулна лодка на Иранската революционна гвардия от клас "Гащи" се приближи до танкера "Кокука Корейджъс" и се видя как премахват неизбухнала залепяща се мина", каза капитанът от американския военноморски флот Бил Урбан.

Just in: Pentagon video of what it says is an Iranian boat removing an unexploded mine from one of the attacked oil tankers in the Gulf of Oman. pic.twitter.com/XSxIPcyV6Q