Изявленията на американския президент Доналд Тръмп за Турция имат за цел да намалят напрежението в определени кръгове, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган, цитиран от в. "Йени шафак" и БТА.

По този начин турският лидер за първи път коментира заплахата на американския си колега Тръмп за намерението на САЩ "да разрушат турската икономика", ако Анкара "предприеме някакви действия, излизащи от рамките на позволеното", отбелязва ТАСС.

Разглеждам тези думи на Тръмп като изявления, които имат за цел да намалят напрежението в определени кръгове. В момента фактът, че от там (от територията в Сирия, където Турция извършва операцията), се изтеглят войски, "демонстрира истинските намерения на САЩ". Те ни казваха, че няма да действат срещу Турция, подчерта турският президент в интервю за проправителствения в. "Йени шафак".

Влиятелният сенатор от Републиканската партия Линдзи Греъм заяви вчера, че планира да внесе пакет от "опустошителни" санкции срещу Турция заради операцията й в Северна Сирия. Поначало привърженик на президента Доналд Тръмп, Греъм изрази безпокойство за съдбата на кюрдите в региона. Той неколкократно критикува решението на Тръмп да изтегли американските войски от Североизточна Сирия.

.@JudyWoodruff: "Does the U.S. take responsibility for whatever the outcome is [in northern Syria], because the U.S. has given Turkey a green light?"



Sec. of State Pompeo: "Yeah, well that's just false. The United States didn't give Turkey a green light." pic.twitter.com/XTFli37OIG