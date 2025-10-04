6731 Снимка: БТА/АР

Управляващата партия "Грузинска мечта" обяви убедителна победа с над 70% на местните избори, но резултатите бяха посрещнати с масови протести в столицата Тбилиси, щурм на президентския дворец и сблъсъци с полицията, която използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу демонстрантите, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

"Във всички общини без изключение, включително Тбилиси и другите големи градове, предварителните резултати на местните избори са над 70% в полза на партия "Грузинска мечта", заяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе, цитиран от обществената медия ГПБ.

"Високо ценим това голямо обществено доверие и още веднъж обещаваме да направим всичко възможно, за да го оправдаем", каза грузинският премиер Иракли Кобахидзе.

В същото време поддръжникът на грузинската опозиция Паата Бурчуладзе обяви настоящото правителство за нелегитимно по време на протест в Тбилиси и протестиращи щурмуваха двора на президентския дворец.

Грузинската полиция използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да отблъсне демонстрантите.

Група протестиращи се опита да нахлуе и в президентския дворец, след като някои представители на опозицията призоваха за "мирна революция" срещу управляващата партия "Грузинска мечта", която обвиняват, че е проруска и авторитарна. Полицейски сили за борба с безредиците разпръснаха протестиращите, като отново употребиха сълзотворен газ и водни оръдия.

Прозападната опозиция в страната организира протести от миналата година, когато "Грузинска мечта" спечели парламентарните избори, които според критиците са били фалшифицирани, посочва Ройтерс.

"Грузинска мечта" замрази преговорите за присъединяване на Грузия към Европейския съюз, което от години бе национална цел.

