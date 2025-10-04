Управляващата партия "Грузинска мечта" обяви убедителна победа с над 70% на местните избори, но резултатите бяха посрещнати с масови протести в столицата Тбилиси, щурм на президентския дворец и сблъсъци с полицията, която използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу демонстрантите, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

"Във всички общини без изключение, включително Тбилиси и другите големи градове, предварителните резултати на местните избори са над 70% в полза на партия "Грузинска мечта", заяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе, цитиран от обществената медия ГПБ.

Снимка: БТА/АР

"Високо ценим това голямо обществено доверие и още веднъж обещаваме да направим всичко възможно, за да го оправдаем", каза грузинският премиер Иракли Кобахидзе.

Снимка: БТА/АР

В същото време поддръжникът на грузинската опозиция Паата Бурчуладзе обяви настоящото правителство за нелегитимно по време на протест в Тбилиси и протестиращи щурмуваха двора на президентския дворец.

Снимка: БТА/АР

Грузинската полиция използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да отблъсне демонстрантите.

Снимка: БТА/АР

Група протестиращи се опита да нахлуе и в президентския дворец, след като някои представители на опозицията призоваха за "мирна революция" срещу управляващата партия "Грузинска мечта", която обвиняват, че е проруска и авторитарна. Полицейски сили за борба с безредиците разпръснаха протестиращите, като отново употребиха сълзотворен газ и водни оръдия.

Снимка: БТА/АР

Прозападната опозиция в страната организира протести от миналата година, когато "Грузинска мечта" спечели парламентарните избори, които според критиците са били фалшифицирани, посочва Ройтерс.

Снимка: БТА/АР

"Грузинска мечта" замрази преговорите за присъединяване на Грузия към Европейския съюз, което от години бе национална цел.

