Със снимки, ръкостискане и протоколни усмивки започна срещата между американския президент Джо Байдън и руския държавен глава Владимир Путин във вила "Ла Гранж" в Женева.

Путин пристигна първи с лимузина руско производство "Аурус", предаде ТАСС.

Вижте снимки

На площадката пред парадния вход руският лидер бе посрещнат от президента на Швейцария Ги Пармлен. Двамата се ръкуваха, след кратък разговор се снимаха заедно и влязоха в хола на първия етаж.

Минути по-късно във вилата пристигна и американският държавен глава Джо Байдън, който се ръкува с руския си колега преди началото на разговорите в библиотеката на вилата. Агенция Франс Прес отбелязва, че това е станало по инициатива на Байдън.

Това е първата среща между двамата, откакто американският президент встъпи в длъжност през януари.

Домакинът - швейцарският президент Ги Пармлен - им пожела късмет при разговорите, които обаче се очертават напрегнати, отбелязва още АФП.

В тях ще вземат участие и руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Антъни Блинкън.

По-рано Кремъл съобщи, че Путин и Байдън ще обсъдят въпроси, свързани със стратегическата стабилност, информационната сигурност, борбата с пандемията, войната срещу киберпрестъпността, климата, Арктика и редица регионални конфликти.

Руската агенция РИА Новости коментира, че пристигането първо на руския държавен глава и това, че той седи отдясно по време на разговорите, означава на протоколен език, че домакин на срещата е Русия.

Путин изрази надежда за "продуктивни" разговори, а Байдън заяви, че "винаги е по-добре да се срещаме лице в лице".

"It's always better to meet face to face," Biden tells Putin as their summit begins. pic.twitter.com/RSMgS5QRlT