Румънската Дирекция за обществено здраве в североизточния румънски окръг Яш започна епидемиологично разследване в Детската болница "Св. Мария" за възможно огнище на бактериални инфекции, след като шест деца починаха през последните дни в интензивното отделение на лечебното заведение, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Представител на болницата уточни, че става дума за вътреболнична инфекция с бактерията Серация марцесценс (Serratia marcescens), която "при пациенти с отслабен имунитет може да причини респираторни и уринарни инфекции, както и инфекции от типа на сепсис, с изключително агресивно и бързо развитие".

Той посочи, че първият случай е регистриран на 7 септември, а други шест - на 16 септември.

"Първият случай беше на 7 септември. В момента, в който имахме три случая, обявихме огнище и взехме мерките, които се налагат, а именно ограничаване на приема в корпуса на интензивното отделение и допълнителни инструкции на персонала за хигиената на ръцете и методите на почистване (...) На 16 септември се появиха следващите случаи и засилихме мерките, като информирахме, че повече няма да приемаме пациенти от други окръзи", обясни цитираният представител.

Интензивното отделение на Детската болница "Св. Мария" вече е затворено, след като и други пациенти са били диагностицирани със същата бактерия, информира сайтът Хотнюз.

Починалите деца са били на различна възраст - от новородени до 8-годишна възраст, и са имали тежки съпътстващи заболявания, включително менингит, конвулсивен синдром, епилепсия и други.

Изданието отбелязва, че интензивното отделение е продължило да функционира и след появата на първите случаи и е било затворено за пациенти чак в сряда, 24 септември.

Според представените от болницата данни общо 9 деца са били заразени с бактерията Серация марцесценс.

