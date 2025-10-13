Инцидентът е бил предизвикан от тежки метеорологични условия, технически неизправности и недобра навигация, заяви наблюдаващият прокурор

421 Снимка: Johan Nilsson/TT News Agency via AP/БТА

Прокуратурата на Швеция прекрати окончателно делото за прекъсването на подводен кабел между Латвия и Швеция от български кораб през февруари тази година, като представи заключения, че става въпрос за инцидент и посочи технически неизправности на плавателния съд като причина за събитието, предаде Франс прес.

Подводният кабел, свързващ шведския остров Готланд с латвийския град Вентспилс, бе увреден на 26 януари тази година. Швеция незабавно задържа българския съд "Вежен", плаващ под малтийски флаг, и започна разследване за "саботаж", преди да отхвърли тази възможност и да освободи кораба няколко дни по-късно на 3 февруари.

"Разследването ясно показва, че прекъсването на кабела е било причинено от комбинация от трудни метеорологични условия, технически неизправности и по всяка вероятност недостатъчно добрата навигация на кораба", заяви наблюдаващият прокурор по делото Матс Люнквист, предаде БТА.

"Става въпрос за инцидент", добави той.

Черната кутия на "Вежен" е била изследвана, направени са разпити и са прегледани видеозаписи, заснети по време на прекъсването, поясни шведската прокуратура.

През тази нощ метеорологичните условия са били много лоши и е имало силно вълнение в Балтийско море. Корабната котва, която е следвало да бъде обезопасена посредством три предпазни механизма, независещи един от друг, са били извън строя "за определено време", обясни шведското ведомство.

"Единственият работещ механизъм, който е задържал котвата на едно място, се е разбил, след като е бил ударен от силна вълна на 25 януари в 04:11 ч. през нощта. Впоследствие, котвата и веригата са се откачили, но никаква аларма не е предупредила членовете от екипажа на мостика. На следващия ден корабът е достигнал шведския остров и тогава котвата е увредила кабела. Той не е бил повреден умишлено", заключава прокурорът Люнквист.

Заключенията от разследването са били предадени на латвийските власти тази пролет, които образуваха свое собствено следствие по случая.

При инцидента, държавни лидери и експерти изразиха мнението, че събитието е било част от "хибридната война" на Русия срещу западните държави, обвинения, които бяха отречени от Москва, напомня АФП.

"Можем да отчетем, че този казус е затворен с позитивен край", коментира на 3 февруари министърът на външните работи Георг Георгиев по повод освобождаването на кораба "Вежен".

"Шведската прокуратура потвърди, че българските моряци от кораба "Вежен" не са извършили саботаж или някакви други злонамерени действия", заяви тогава и кап. Александър Калчев, изпълнителен директор на "Параходство Български морски флот" АД. И призова българските депутати, побързали да допуснат, че моряците ни може нарочно да са извършили саботаж, да се извинят, като поименно назова Кирил Петков, Лена Бориславова и Николай Радулов.

