Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина е напуснал страната, заяви лидерът на опозицията Ситени Рандрианасолонияко, цитиран от Ройтерс и БТА.

Рандрианасолонияко направи това изявление, позовавайки се на разговори със служители на президентството.

"Президентът напусна страната, обадихме се на служителите на президентството и те потвърдиха, че е напуснал", каза Рандрианасолонияко, добавяйки, че настоящото местонахождение на Ражоелина е неизвестно.

В Мадагаскар уволниха външния министър заради гласуване срещу Русия в ООН
Виж още В Мадагаскар уволниха външния министър заради гласуване срещу Русия в ООН

Както съобщи по-рано френската радиостанция "Радио Франс Ентарнасионал" (RFI), президентът е избягал от страната след седмици на протести. Според медията, вчера той е бил изведен от островната страна с френски военен самолет по споразумение с президента Еманюел Макрон.

Очакваше се Ражоелина, който стана френски гражданин през 2014 г. да произнесе реч пред нацията в днес в 19:00 часа местно време, както бе съобщено от президентството в Антананариво.

Междувременно членове на опозицията в Националното събрание на Мадагаскар (долната камара на парламента на страната) ще започнат процедура за импийчмънт срещу Ражоелина.

"Нашата конституция ни дава правото да отстраним от длъжност президента, ние го отстраняваме", каза Рандрианасолонияко.

Островната държава бе разтърсена от протести, при които по улиците излязоха десетки хиляди млади хора, припомня ДПА. Те бяха предизвикани от прекъсвания на електро-и водоснабдяването, разочарование от образователната система, високата безработица и широкоразпространената бедност.

Мирните демонстрации прераснаха в насилие, при което загинаха най-малко 22 души. Канцеларията на Ражоелина осъди опита за преврат срещу него. Разбунтувала се част от армията обяви, че е поела контрола над сухопътните, въздушните и военноморските сили на страната. Многобройни войници се присъединиха към протестите.

