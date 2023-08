Пожар избухна в национален парк на испанския остров Тенерифе и обхвана площ от 300 хектара, а властите наредиха евакуирането на пет села и ограничиха достъпа до гористата местност около вулкана Тейде, предаде Ройтерс.

Огънят, избухнал снощи, се разпространи в гориста местност в стръмен район в североизточната част на Тенерифе, което усложни работата на огнеборците.

"Огънят е силен и се намира в труден район", каза регионалният премиер на Канарските острови Фернандо Клавихо на пресконференция в Тенерифе.

"Усилията са съсредоточени в това да се предотврати разпространението на огъня и достигането му до големи населени райони близо до крайбрежието", допълни той.

#IFArafoCandelaria has brutal long borders. Have not yet heard about its actual size, the government has other challenges as this right now on #Tenerife pic.twitter.com/mUQs4PdPQC