Пицария в модерен квартал в Източен Лондон започна своя кампания против Брекзит, като продава пици с намаление на всеки клиент, който агитира депутата си за нов референдум, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

От днес до 29 март, или до обявяването на втори референдум, в дните от неделя до четвъртък ще има 25% намаление върху пиците, съобщи в Туитър пицария "Аполо" в квартал Хакни.

Този квартал гласува със 78 процента в подкрепа на оставането в ЕС на референдума от юни 2016 г.

Клиентите трябва да покажат писмо или имейл до депутат с искане за втори референдум по Брекзит или по споразумението, което премиерът Тереза Мей договори с Брюксел, уточнява пицарията.

Намалението не важи за доставки по домовете.

A Brexit deal, Stoke Newington style: Pizzeria pledges 25% off for anyone who writes to their MP backing second referendum https://t.co/MRDgZWT7cR