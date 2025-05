Националистът Джордже Симион загуби втория тур на президентските избори в Румъния. Той обяви, че ще поиска от Конституционния съд да анулира изборите заради "външна намеса". Собственикът на платформата "Телеграм" Павел Дуров заяви, че е готов да пътува до Румъния и да свидетелства пред съда.

"Готов съм да дойда и да свидетелствам, ако това ще помогне на румънската демокрация", написа Дуров в социалната мрежа "Екс". Той сподели и пост на Джордже Симион.

"Официално отправям искане към Конституционния съд да анулира изборите. Причините са същите, които предизвикаха анулирането на изборите миналата година - "външна намеса". Нито Франция, нито Молдова, нито някой друг имат правото да се наместват в изборите на друга държава", заяви Симион.

В деня на втория тур на изборите Павел Дуров обяви, че Франция е поискала платформата да заглуши консервативните мнения в Румъния. Това е станало по времето, когато той бе задържан във Франция.

"Не можеш да "защитаваш демокрацията", като унищожаваш демокрацията. Не можеш да "се бориш срещу намеса в изборите", като сам се намесваш в тях. Или имаш свобода на словото и честни избори - или нямаш. А румънският народ заслужава и двете", допълни предприемачът.

На фона на тези обвинения от МВнР на Румъния обявиха по време на втория тур, че са разпознали опит за намеса на изборите от страна на Русия. Москва е ползвала платформата "Телеграм", за да разпространява "фалшиви новини".

Дуров уточни в социалната мрежа "Екс", че натискът му е бил оказан лично от Никола Льорнер, директора на Генералната дирекция за външна сигурност (DGSE) на Франция.

"Тази пролет, в Салон дьо Батай в хотел "Дьо Крийон", началникът на френското разузнаване Никола Лернер ме помоли да забраня консервативни гласове в Румъния преди изборите. Отказах. Не сме блокирали протестиращите в Русия, Беларус или Иран. Няма да започнем да го правим и в Европа", написа Дуров в "Екс".

I’m ready to come and testify if it helps Romanian democracy. https://t.co/lEq16uKg8b