Папа Франциск осъди "клането в Буча", докато държеше в ръцете си украинско знаме, изпратено му от града, в който бяха открити застреляни от упор тела с вързани ръце, масов гроб и други следи от екзекуции, предаде Ройтерс.

"Последните новини от Украйна, вместо да ни донесат облекчение и надежда, ни донесоха нови зверства като клането в Буча", каза той в края на ежеседмичната си аудиенция.

"Жестокост, която е все по-ужасяваща, дори срещу цивилни, беззащитни жени и деца. Те са жертви, чиято невинна кръв отправя призив към небето и умолява: "Спрете тази война!", добави Светият отец. Целувайки украинското знаме Франциск заяви: "Това знаме идва от войната, от мъченическия град Буча... Нека не ги забравяме. Нека не забравяме народа на Украйна", предаде Асошиейтед прес.

Pope Francis holds up Ukrainian flag sent from Bucha and kisses it as he met with refugee children from Ukraine during a General Audience session on Wednesday. "Let's not forget the Ukrainian people.'' https://t.co/3xXdlJT1Uk pic.twitter.com/H4iEu4VDoc