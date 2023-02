Земетресение с магнитуд 6,4 по Рихтер е регистрирано днес в 20.04 часа местно време (19.04 часа българско време) с епицентър в Дефне, окръг Хатай, Южна Турция, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на данни на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) .

Според АФАД трусът е бил на дълбочина 16,7 километра. Усетен е в много съседни окръзи, както и в Сирия и Ливан. Има данни за разрушения, посочва канал Хабертюрк, цитиран от ТАСС. Не се съобщава за жертви или пострадали.

Трусът е предизвикал паника по улиците, отбелязва Анадолската агенция.

Друго земетресение с магнитуд 5,8 по Рихтер е регистрирано в 20.07 часа местно време с епицентър в Самандаг, окръг Хатай, а дълбочината му е била 7 километра.

Ройтерс съобщи за земетресение с магнитуд 6,3 в района на Антакия, Южна Турция, позовавайки се на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Според очевидци има пострадали сгради, съобщи БТА.

⚠️ HAPPENING NOW: 6.2 magnitude earthquake in the Middle East caught on livestream in Turkey. Shaking also felt in Syria, Lebanon, Israel, etc. Reports of additional building collapses in Turkey. pic.twitter.com/9baUEYknBa

Вицепрезидентът Фуат Октай заяви в публикация в социалните мрежи, че властите проверяват съобщенията за възможни разрушения в окръг Хатай и призова гражданите да стоят далеч от повредени сгради.

АФАД също така посочи, че е важно гражданите да стоят далеч от крайбрежието като предпазна мярка срещу риска от покачване на морското равнище с до 50 см.

Ройтерс се позовава на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC), според който първият трус е бил с магнитуд 6,3 по Рихтер и на дълбочина 2 километра. Земетресението усетено в Турция, Сирия, Египет и Ливан.

Турски спасителни екипи обикалят и проверяват състоянието на жителите на Антакия, окръг Хатай, посочва агенцията.

Според свидетели на Ройтерс има засегнати от днес сгради в централните части на града. "Мислех, че земята ще се разцепи под краката ми", каза Муна Ал Омар, местна жителка, което е била на палатка в парк в централната част на Антакия, когато е станало земетресението. Разплакана и държаща 7-годишния си син на ръце, тя попита дали следва още един вторичен трус.

Информацията за новото земетресение е представена от Европейско-средиземноморския сеизмологичен център часове след като държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън заяви в Турция, че Вашингтон ще помага "толкова дълго, колкото е необходимо" след опустошителните земетресения, разтърсили Турция преди две седмици.

Предишните две земетресения се случиха на 6 февруари и бяха с магнитуд 7,7 и 7,6 по Рихтер, с епицентър в южния окръг Кахраманмараш, Югоизточна Турция. Те засегнаха 11 турски окръга. Турция обяви четвърта степен на опасност, като призова за международна помощ. Тогавашните силни трусове причиниха мащабни разрушения и в Сирия. Загиналите в двете страни наброяват много над обявените официално 46 хиляди души, напомня Ройтерс.

BREAKING: A 6.3 earthquake hit the Turkey-Syria border, two weeks after the devastating earthquake.



No new casualties were immediately reported but witnesses report damage. Turkey has reported over 6,000 aftershocks since the February 6 earthquake killed over 46,000 people. pic.twitter.com/24X6RQKhGj