От възникването си през 2021 г. подкрепяната от Руанда въоръжена групировка М23 е превзела обширни територии в богатия на природни ресурси район

1446 Снимка: БТА/АР

Ожесточени сражения се водят между конгоанската армия и бунтовническата групировка M23 в източната част на Демократична република Конго, въпреки подписаната през юли декларация за принципите на прекратяване на бойните действия, предаде агенция Франс прес, като се позова на службите за сигурност на страната, цитирана от БТА.

От възникването си през 2021 г. подкрепяната от Руанда въоръжена групировка М23 е превзела обширни територии в източната част на ДР Конго, която е богата на природни ресурси, както и големите градове Гома през януари и Букаву през февруари.

Правителството на ДР Конго и бунтовниците от М23 подписаха с посредничеството на катарските власти декларация за принципите на прекратяване на бойните действия, в която двете страни потвърдиха "ангажимента си за трайно прекратяване на огъня".

Декларацията, в която е упоменато, че двете страни се ангажират до 18 август да подпишат мирно споразумение, се състоя на официална церемония в Доха на 19 юли след продължило месеци наред посредничество от страна на Катар. Преговорите започнаха през април, отбелязва Ройтерс.

Тези ангажименти обаче не сложиха край на насилието в източната част на ДР Конго, където продължават сблъсъците между М23 и свързани с Киншаса местни милиции.

ДР Конго остава в очите на Запада "безпомощният гигант" на Африка, разтърсван от поредица от войни и пропит от корупция и мизерия, пише "Ню Йорк таймс".

