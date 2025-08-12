Ожесточени сражения се водят между конгоанската армия и бунтовническата групировка M23 в източната част на Демократична република Конго, въпреки подписаната през юли декларация за принципите на прекратяване на бойните действия, предаде агенция Франс прес, като се позова на службите за сигурност на страната, цитирана от БТА.

От възникването си през 2021 г. подкрепяната от Руанда въоръжена групировка М23 е превзела обширни територии в източната част на ДР Конго, която е богата на природни ресурси, както и големите градове Гома през януари и Букаву през февруари.

Правителството на ДР Конго и бунтовниците от М23 подписаха с посредничеството на катарските власти декларация за принципите на прекратяване на бойните действия, в която двете страни потвърдиха "ангажимента си за трайно прекратяване на огъня".

Декларацията, в която е упоменато, че двете страни се ангажират до 18 август да подпишат мирно споразумение, се състоя на официална церемония в Доха на 19 юли след продължило месеци наред посредничество от страна на Катар. Преговорите започнаха през април, отбелязва Ройтерс.

ДР Конго е готова да сключи със САЩ сделка "минерали срещу сигурност"
Виж още ДР Конго е готова да сключи със САЩ сделка "минерали срещу сигурност"

Тези ангажименти обаче не сложиха край на насилието в източната част на ДР Конго, където продължават сблъсъците между М23 и свързани с Киншаса местни милиции.

ДР Конго остава в очите на Запада "безпомощният гигант" на Африка, разтърсван от поредица от войни и пропит от корупция и мизерия, пише "Ню Йорк таймс".

 

ИЗБРАНО
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж Лайф
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж
19723
Официално: Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА Корнер
Официално: Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА
3295
Мръсната тайна на авиоиндустрията Бизнес
Мръсната тайна на авиоиндустрията
7701
Мечтата "стани програмист" вече официално е мъртва IT
Мечтата "стани програмист" вече официално е мъртва
10885
Античен тегулен гроб е открит при строително-ремонтните дейности на северната сграда на НХА Impressio
Античен тегулен гроб е открит при строително-ремонтните дейности на северната сграда на НХА
1561
До 18 000 евро и затвор за изхвърляне на боклук от автомобил в Италия Trip
До 18 000 евро и затвор за изхвърляне на боклук от автомобил в Италия
1910
Мезе за ракийка: Пикантна салата от моркови Вкусотии
Мезе за ракийка: Пикантна салата от моркови
3032
Кои зодиакални знаци не могат да поискат помощ и гордо страдат сами? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да поискат помощ и гордо страдат сами?
418
Как жегите се отразяват на хората и по-рискови ли са за някои работещи като ватманите Времето
Как жегите се отразяват на хората и по-рискови ли са за някои работещи като ватманите
5